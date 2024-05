Secretária de Estado de Educação visita Volta Redonda para tratar de avanços na Educação Especial

“Estamos em busca de novas oportunidades para o dia a dia escolar e, com certeza, vamos avançar na melhoria do ensino por aqui. Não queremos apenas incluir, mas implantar um olhar de forma exclusiva para a Educação Especial, como é necessário. Estamos equipando nossas escolas regulares e também respeitando o trabalho que vem sendo feito pelos municípios”, afirmou a gestora.

A convite do prefeito Neto, e do deputado estadual, Munir Neto, a comitiva visitou a Creche Municipal Dauro Peixoto Aragão, e em seguida o Ciesp, Centro Integrado de Educação Especial – Diogo Levenhagen, unidade voltada para o atendimento de alunos da Educação Especial.

Volta Redonda – A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, acompanhada de sua equipe técnica, esteve em Volta Redonda, no Sul Fluminense, para tratar de Educação Especial no município, nesta sexta-feira (24).