Valença: Projeto de castração de cães e gatos abre cadastro

Valença – O Centro Universitário de Valença – UniFAA, por meio de convênio com a Prefeitura de Valença, deu início ao Projeto de Castração de Cães e Gatos, que tem como objetivo esterilizar 600 animais no município em 2024. Os interessados devem fazer o cadastramento na sede da Vigilância Ambiental/ Zoonoses, que fica na Rua Coronel Leite Pinto n° 106 – centro (Antiga Santa Casa). O contato também pode ser feito pelo telefone (24) 992857010 das 8h às 12 e de 13h às 16h30

A triagem dos animais ficará por conta da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do setor de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses. Já as cirurgias serão realizadas na Policlínica Veterinária Escola do UniFAA, que fica no campus-sede, por médicos veterinários da instituição. Além desses profissionais do centro universitário, a iniciativa envolverá discentes do curso de Medicina Veterinária, potencializando o aprendizado. Segundo a coordenadora da Policlínica Veterinária Escola e do Projeto de Castração de Cães e Gatos, Valesca Sousa, “além de promover o controle populacional por meio da esterilização cirúrgica, a iniciativa visa conscientizar a população sobre a importância dessa prática, alertando para os riscos de zoonoses.”

A participação dos universitários também se dará por meio de atividades educativas junto aos moradores do município. “Nosso objetivo é integrar o meio acadêmico às necessidades da comunidade”, afirma Valesca, destacando que inicialmente serão realizados procedimentos semanais e/ou quinzenais na policlínica para, posteriormente, realizar ações, com o uso do castramóvel – um centro cirúrgico móvel, nas comunidades indicadas pela Prefeitura. “O projeto alinha-se à missão do UniFAA, promovendo saúde, responsabilidade social e proporcionando aos estudantes uma experiência prática valiosa”, finaliza Valesca.

Advertisement