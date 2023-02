Volta Redonda: jornalista Adriana Marins morre aos 58 anos - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de fevereiro de 2023, 13:33 horas

Funcionária do setor de Marketing do UniFOA e ex-apresentadora da extinta TV Sul Fluminense foi vítima de um câncer no pulmão

Volta Redonda – A jornalista, locutora e apresentadora de TV Adriana Marins morreu na manhã desta quarta-feira (22), aos 58 anos. Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, há um mês, onde tratava um câncer no pulmão que havia descoberto recentemente.

Graduada no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), e pós-graduada em jornalismo cultural pela Universidade Estácio de Sá (UNESA), Adriana iniciou sua carreira no rádio e se tornou âncora da Band Barra Mansa. Atualmente, ela trabalhava no setor de Marketing do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e também atuava como celebrante de casamento.

Em sua rede social, Adriana se descrevia como “uma jornalista apaixonada por histórias reais. Adoro “locutar” e imprimir emoção nas palavras. Gosto de gente, de cachorros e de música”.

Em nota, a Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o UniFOA lamentam o falecimento da jornalista. “O presidente e demais membros da instituição, bem como professores e funcionários, se solidarizam com os familiares e amigos de Adriana neste momento de dor”.

A FOA decretou luto oficial de três dias. O presidente da Fundação, Eduardo Prado, declarou que está “muito consternado com a perda de uma pessoa tão querida por todos. Uma profissional admirável, que eternizou sua voz em tantos momentos importantes para nossa instituição, sobretudo em cerimoniais. Dona de uma voz especial, uma voz de mel. Que tocava os corações sensíveis nas mais diversas realidades”.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o local do velório e sepultamento da jornalista.