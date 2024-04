Volta Redonda pode ter Batalhão de Cães e Delegacia de Homicídios

Sul Fluminense – Em reunião com o secretário estadual de Segurança Publica, Victor dos Santos, o deputado estadual Munir Neto solicitou a construção de um Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar e de uma Delegacia de Homicídios. O anúncio foi feito neste sábado (20). Segundo Munir, as unidades seriam construídas em Volta Redonda, com o aval do prefeito Antônio Francisco Neto , para atender o Médio Paraíba.

“O Instituto de Segurança Pública (ISP) mostrou nas últimas pesquisas que em nossa região tem acontecido mais mortes do que roubos e furtos. Por isso, a importância de construirmos uma Delegacia de Homicídios. O prefeito Neto concorda e apoia em tudo. Essa seria uma excelente estratégia para melhorar a Segurança da nossa reunião”, destacou Munir, frisando também a importância do trabalho com os cães.

“O Neto ficou de doar o terreno em local estratégico para a construção das edificações. Queremos uma Cia Avançada com instalações administrativas, alojamento, rancho, clínica veterinária, canil e campo de treinamento e adestramento dos cães”, disse.

Bairro Presente na Região Leste

Munir também levou ao conhecimento do secretário a indicação de sua autoria que solicita a implantação do Bairro Presente na Região Leste de Barra Mansa.

“Os projetos Segurança Presente e Bairro Presente ajudaram muito na queda da criminalidade de Volta Redonda e diversos municípios do estado. A Região Leste, em especial, o bairro Nove de Abril merece essa atenção. Junto com o nosso governador Cláudio Castro estamos fortalecendo o Sul Fluminense”, concluiu.