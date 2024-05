VR participa da 4ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) participou da 4ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde, realizada pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e a Plataforma Colaborativa IdeiaSUS Fiocruz.

Essa edição recebeu 106 inscrições, sendo selecionadas 23 experiências do Sistema Único de Saúde (SUS) do estado do Rio de Janeiro, que se apresentaram e foram avaliadas por uma banca presencial e uma remota. A práticas foram apresentadas em evento presencial na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz), localizada no campus sede da Fiocruz, em Manguinhos, no Rio de Janeiro.

Volta Redonda apresentou o trabalho “Mas eu não consigo doutor: Grupos dialógicos para a Atenção Primária à Saúde, juntos nós podemos”. O trabalho conta a história dos grupos de educação em saúde voltados para a estratégia cardiovascular que acontecem mensalmente, desde junho de 2022, na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Volta Grande. O foco dos grupos são pacientes voltados à Estratégia Cardiovascular (hipertensos e diabéticos).

De autoria das médicas Luísa de Carvalho Fiedler, Elisangela Lira Bonifácio e Sílvia Mello dos Santos, o trabalho permitiu à equipe alcançar resultados surpreendentes com diminuição dos níveis pressóricos e glicêmicos dos pacientes.