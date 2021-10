PRF apreende quase meia tonelada de cocaína na Serra das Araras

Matéria publicada em 9 de outubro de 2021, 09:45 horas

Flagrante aconteceu na noite de ontem (8), no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí, durante Operação Nossa Senhora Aparecida

Piraí – Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite de ontem (8), cerca de 400 quilos de cocaína, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, em Piraí. O entorpecente foi encontrado dentro de uma carreta com placas de Taubaté/SP, durante Operação Nossa Senhora Aparecida. A ocorrência foi apresentada na DRE da Polícia Federal, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Segundo a PRF, durante a fiscalização, o condutor, de 44 anos, com antecedentes criminais por furto, apresentou nervosismo e apresentou versões divergentes sobre o motivo da viagem. Os policiais suspeitaram da atitude do homem e, após revista minuciosa, encontraram sob a lona que cobria a carga, e sob algumas peças de madeira, caixas de papelão contendo vários tabletes de cocaína, com peso total estimado de cerca de 400 kg da droga.

De acordo com os agentes, o condutor aproveitou enquanto a equipe fazia revista no veículo para fugir por área de mata. ”Foram realizadas várias buscas, mas não foi possível localizar o indivíduo”, disse um agente.