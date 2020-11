Chuva alaga ruas no Perequê em Angra dos Reis

Matéria publicada em 12 de novembro de 2020, 12:12 horas

Angra dos Reis – Moradores de Angra dos Reis encaminharam ao DIÁRIO DO VALE, através das redes sociais, um vídeo que, segundo a comunidade, foi registrado na noite de quarta-feira (11), após a chuva no bairro Perequê. Um morador da localidade disse que uma das áreas mais afetadas foi a Avenida Francisco Magalhães de Castro e Rua 32, que ficou completamente alagada.

O morador Fabiano de Almeida, de 32 anos, disse ao DIÁRIO DO VALE que a chuva teve início por volta das 19h30 e, que em pouco tempo, diversas ruas ficaram alagadas. ”Isso está acontecendo dentro de Angra toda. Falaram – poder público – que fizeram serviço de drenagem e que a obra está pronta, mas não está. Ontem, por exemplo, após 20 min de chuva, deu para ver o que aconteceu: tudo alagado”, afirmou.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com a Defesa Civil de Angra dos Reis, e segundo Lauro de Oliveira, coordenador da unidade, o índice pluviométrico registrado na noite de ontem foi baixo, e que o alagamento dessa quarta-feira (11) pode ter acontecido devido à maré, relativamente alta.

”Tivemos ontem, em Angra, um índice de 45 milímetros de chuva, em 12h. O que é considerado pouca chuva. Monitoramos tudo e o índice pluviométrico foi baixo, mas a maré estava alta. No Parque Mambucaba, por exemplo, existe uma ocorrência em relação à maré e quando ela está alta, atinge cerca de 1,2 metros. Consequentemente, acontece esse problema de alagamento. Sobre o vídeo, não tivemos relatos de ocorrência, aqui. Caso tenha acontecido, foi resultado da água da chuva que não escoou. Isso acontece com frequência no local. Essa área fica na divisa com Paraty, onde é cercada por dois rios: Rio Mambucaba e Rio Perequê”, explicou.

Lauro Oliveira ressaltou que a Defesa Civil não registrou ocorrências após a chuva. ”O que fazemos é instruir a população e ressaltamos que não tivemos ocorrências. Nenhum chamado em relação à residências ou estabelecimentos comerciais, foi registrado. Sem vítimas”, finalizou.