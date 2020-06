Homem em situação de rua morre embaixo de viaduto na Amaral Peixoto

Matéria publicada em 20 de junho de 2020, 10:28 horas

Volta Redonda – Um homem, aparentando ter entre 40 e 50 anos, morreu entre a madrugada e a manhã deste sábado, enquanto dormia entre outras pessoas em situação de rua, embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Amaral Peixoto. Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada ao local, mas ao chegar constatou a morte.

O corpo estava no local até a publicação desta nota, aguardando a remoção por parte do rabecão do Corpo de Bombeiros. A área de convivência construída embaixo do viaduto foi ocupada nos últimos meses por um grande grupo de pessoas em situação de rua. O contingente de pessoas no local ainda aumentou nos últimos dias, com a chegada do frio. Ainda não se sabe a causa da morte, mas comerciantes que trabalham no local contaram que a vítima estava debilitada.

No local há até mesmo um sofá e outros itens levados para a área de convivência pelos moradores de rua. Papelões são usados como cama e há vestígios de pequenas fogueiras. Muitas garrafas de bebidas e lixo se acumulam no “acampamento” montado.