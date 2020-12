Famílias que tiveram casas interditadas no Retiro fazem campanha para arrecadação de materiais

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 12:55 horas

Obras serão para que os moradores possam voltar as suas casas, que foram interditadas pela Defesa Civil por conta das chuvas

Volta Redonda – Famílias que moram em seis casas no bairro Retiro, em Volta Redonda, estão se mobilizando para que voltem a morar em suas residências o mais rápido possível. As casas ficam na Estrada Mantiqueira, 320, semelhante a uma chácara. As chuvas dos últimos dias no município fez com que seus imóveis fossem interditados pela Defesa Civil por apresentarem risco de desmoronamento. As seis casas foram interditadas na semana passada, dia 08, numa terça-feira, quando choveu um acumulado de 50 mm nas últimas 24 horas. Neste mesmo dia, uma casa também foi interditada no bairro Roma.

Interdição

Desde então, a família de Roberta Regasi, moradora que teve sua casa interditada há uma semana, está se mobilizando nas redes para arrecadar fundos e materiais para as obras que vão possibilitá-los a retornarem para seus lares.

Roberta contou que uma das seis casas localizadas no Retiro corre risco de desmoronamento.

– A Defesa Civil interditou seis casas dentro do terreno, sendo que ainda encontra-se em risco de descer o barranco todo encima da casa da minha mãe. Tem uma outra casa que está por cima que está com risco de deslizamento. A Defesa Civil fez o que cabia a ela e nos deu uma documentação para que pudéssemos dar entrada no auxílio social, e fomos no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) para recebermos o auxílio – disse.

Obras

A moradora destacou sobre as obras que devem ser feitas para que as casas não corram mais risco de deslizamento e desmoronamento.

– Enquanto o auxílio não vem, eu e minha família estamos fazendo um apelo para a população, pedindo doações para efetuar os dois muros que têm que serem feitos e rampear o barranco, fazer uma rampa para cimentar o barranco. Pesquisamos orçamentos com alguns pedreiros e o valor total é muito acima que minha família consegue pagar – explicou.

Roberta e os parentes que tiveram as casas interditadas estão abrigados na casa de outro parente em Volta Redonda. Eles se reuniram para ver quais materiais seriam necessários para as obras. São estes: 600 blocos 20x20x40, 12 sapatas 80x80x3/8, 12m³ (metros cúbicos) de concreto, 22 malhas pop, quatro metros de areia, três metros de pedra, cerca de 40 sacos de cimento e 12 tábuas 30cm.

Até o momento, a família já recebeu doação de um caminhão de areia de uma igreja do bairro Retiro e cerca de 30 sacos de cimentos.

– Conseguimos entrar num acordo e optamos em fazer com a construtora devido ao acesso no local que é bem difícil. Soltamos uma lista entre amigos e conseguimos algumas doações, mas falta bastante material – concluiu Roberta.

Doações e voluntários

Por conta do período de chuvas fortes que ainda está presente em Volta Redonda, as famílias não têm previsão de quando que as obras serão iniciadas.

Quando as obras forem iniciadas, as famílias precisarão de voluntários para ajudarem na retirada do barranco, além de caçambas.

Interessados em ajudar as famílias, podem fazer doações em dinheiro ou doarem diretamente com os materiais. Segundo Roberta, a prioridade é receber somente os materiais necessários para realização e conclusão das obras.

– As pessoas que não quiserem doar em dinheiro e quiserem doar em material, podem deixar pago os materiais nas lojas de construção e deixem os comprovantes ou recibos comigo que assim eles entregam nas casas – comentou a moradora.

Para mais informações, entrar em contato com Roberta Regasi pelo telefone (24) 99818-8906.