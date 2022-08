Porto Real e Firjan formam nova turma em Programa de Capacitação de Jovens

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 16:37 horas

Porto Real- Aconteceu na última terça, 23 de agosto, o cerimonial de encerramento simbólico de mais uma turma do Programa de Formação Continuada do Trabalhador de Porto Real. O evento ocorreu no CIEP Brizolao – 487 Oswaldo Luiz Gomes, onde 28 alunos receberam o diploma Mecânico Ciclo Otto. O Programa surgiu através de um convênio de cooperação entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMDETR) e a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan – SENAI).

Segundo a secretária Viviane Gonçalves, a previsão é que até o final do ano mais de 140 pessoas participem do programa. “Esse programa é um sucesso e visa fomentar a capacitação dos nossos munícipes para o mercado de trabalho. Tudo indica que a próxima turma será de Assistente de Operações em Logística, com previsão para iniciar em outubro”, explicou Viviane.

O prefeito Serfiotis ainda destacou a taxa de empregabilidade dos participantes do programa. “Desde o ano passado, já atendemos mais de 140 jovens em turmas de: Mecânico Ciclo Otto, Assistente de Controle de Qualidade e Almoxarife. Desse atendimento, tivemos um alto aproveitamento de alunos que já estão empregados”, disse Serfiotis, agradecendo a FIRJAN pelo auxílio na formação e capacitação dos jovens.