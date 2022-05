Atividades esportivas do projeto “Esporte em Todos os Cantos” movimentam Penedo

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 17:22 horas

Itatiaia- A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Itatiaia já definiu a programação do projeto “Esporte em Todos os Cantos” em Penedo. Futsal, Vôlei, aulas funcionais para crianças e adultos e Zumba são as atividades que serão desenvolvidas na localidade, já a partir de quarta-feira (18/05). As modalidades serão disponibilizadas de segunda a sexta.

Na próxima segunda-feira (23/05), entre 8h15 e 9h15, na Quadra do bairro Formigueiro, haverá Zumba. Em seguida, no mesmo local, de 9h30 às 10h30, será a vez do Futsal que, no mesmo dia, na parte da tarde, estará no África I. Na terça, entre 8h15 e 9h, também na Quadra do Formigueiro, haverá atividade funcional. Depois, entre 9h30 e 11h e de 14h às 16h, no mesmo local, os adeptos do Vôlei poderão participar de aulas da modalidade.

Na quarta-feira, ainda na Quadra do Formigueiro, de 8h15 as 9h15, a Zumba vai movimentar a manhã. De 9h30 a 10h30, os adultos poderão participar de aula funcional e, de 10h30 às 11h30, será a vez das crianças. À tarde, de 14h às 16h, no África I, a atividade oferecida será o Futebol.

Na quinta-feira, na Quadra do Formigueiro, de 8h15 às 9h15, haverá atividade funcional e, em seguida, no mesmo local de 9h30 às 11h e de 14h às 16h, a modalidade disponibilizada será o vôlei. Fechando a semana de atividades, também na Quadra do Formigueiro, de 8h15 a 9h15, haverá Futsal e, de 14h às 16h, Vôlei. No África I, no mesmo horário, o Futsal será a atividade desenvolvida.

A Secretária de Esportes e Lazer, Sônia Barbosa de Sousa, lembra que as aulas de Zumba já eram disponibilizadas em Penedo. “Agora estamos ampliando as atividades, oferecendo as modalidades de Futsal, Vôlei e atividades funcionais para crianças e adultos”, informa.