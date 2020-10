Técnico Luiz Jurescu avalia início de trabalho a frente do Barra Mansa

Matéria publicada em 21 de outubro de 2020, 18:14 horas

Barra Mansa – Há dez dias à frente do comando técnico do Barra Mansa Futebol Clube, Luiz Jurescu vem se adaptando à nova rotina de treinos no estádio Leão do Sul, no bairro Colônia Santo Antônio, e avaliando os atletas que estão se preparando para o Carioca – Série B2.

Jurescu comandou no último sábado a vitória da equipe diante do Porto Real, em jogo-treino que teve o placar de 2 a 0. O treinador conta que conseguiu avaliar a equipe e que já trabalha para corrigir os erros para a estreia no campeonato.

“Eu gostei da partida, que foi bastante movimentada. Algumas falhas ocorreram, o que é normal. A gente vai procurar corrigir até a estreia do campeonato. Eu vou pedir mais dois amistosos para a diretoria. E claro, o resultado foi positivo para levantar a autoestima dos atletas e da comissão técnica. Tudo é início de trabalho e gostei dos três times que participaram. Fizeram exatamente o que nós treinamos e agora é amadurecer a cabeça deles. Estamos aí à beira do campeonato já e vamos, da melhor forma possível, com que esse time esteja pronto para a estreia”, analisou.

O Barra Mansa já tem um segundo jogo-treino marcado para sexta-feira, dia 23, às 9h, contra a equipe do Agulhas Negras, de Resende, no estádio Leão do Sul. A estreia no Campeonato Carioca – Série B2 será no dia 6 de novembro contra o time do 7 de Abril, com local ainda a ser definido pela Federação.