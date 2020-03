Voltaço recebe o Vasco em jogo-chave pela Taça Rio

Matéria publicada em 7 de março de 2020, 14:34 horas

(Foto: Volta Redonda FC)

Volta Redonda – O Volta Redonda recebe o Vasco neste domingo, dia 8, às 16h, em um jogo-chave pela Taça Rio. Isso porque, o segundo turno do Estadual tem apenas cinco jogos e vencer em casa é essencial na briga pela classificação para a semifinal.

Para sair de campo com a vitória, o técnico Luizinho Vieira destaca a importância da equipe fazer valer o fator casa e procurar impor o seu ritmo de jogo.

— A Taça Rio é mais curta e vencer em casa acaba sendo muito importante para continuarmos na parte de cima da tabela. O Vasco empatou na estreia e chega pressionado para buscar a vitória. Sabemos que será um confronto muito difícil e que quem vencer a disputa pela posse de bola estará mais perto de vencer o jogo. Por isso, vamos jogar com inteligência, mantendo o nosso padrão de jogo, brigando até o último minuto e, com o apoio da nossa torcida, vamos buscar os três pontos— destacou.

O Volta Redonda é o vice-líder do grupo B, com os mesmos três pontos do Fluminense, que leva a melhor no saldo de gols. Na sequência, Resende e Vasco, com um ponto cada, dividem a terceira colocação. Macaé e Madureira fecham a classificação, com nenhum ponto conquistado.

Homenagem

Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, celebrado neste domingo, dia 8, a diretoria do Volta Redonda FC irá homenagear todas as funcionárias do clube antes da bola rolar para a partida diante do Vasco. Elas entrarão em campo e receberão das mãos do presidente Flávio Horta uma homenagem.

São elas: Camila Manso Brito de Oliveira; Dirceline Aparecida Vicente; Léia Márcia de Assis Santana; Maria Aparecida Gomes; Maria Silvestre de Oliveira; Natália Neves Freitas; Rosseli de Souza Pereira Ferreira; Raysa Azevedo de Andrade; Sabrina Maria da Silva Maciel.