O grande fracasso do Oscar 2021

Matéria publicada em 30 de abril de 2021, 15:18 horas

Audiência foi a pior em toda a história do prêmio

Nem a festa do Oscar conseguiu sair inc√≥lume da pandemia. A cerim√īnia, exibida no √ļltimo domingo, teve apenas 9,8 milh√Ķes de espectadores no mundo inteiro. Uma queda vertiginosa comparada com os 30 milh√Ķes de pessoas que costumavam assistir a entrega das estatuetas. No ano passado, quando o Covid-19 estava come√ßando a mostrar as suas garras, a cerim√īnia conseguiu reunir 23 milh√Ķes de pessoas diante das tvs. Comparada com a audi√™ncia do domingo √ļltimo, foi uma redu√ß√£o de quase 60%. Se o Oscar fosse um programa normal de televis√£o j√° teria sido cancelado pela emissora.

Os cin√©filos j√° apresentaram v√°rios motivos para o desinteresse do p√ļblico. Um deles teria sido a aus√™ncia de produ√ß√Ķes de grande apelo popular. Como foi o caso do ‚ÄúPantera Negra‚ÄĚ e do ‚ÄúTitanic‚ÄĚ em tempos passados. Outro teria sido a caracter√≠stica menos glamorosa da edi√ß√£o 2021, que n√£o teve grandes estrelas desfilando pelo tapete vermelho com seus vestidos e joias de grife. Este ano a cerim√īnia foi realizada em v√°rios locais diferentes, com o centro em uma antiga esta√ß√£o de trem, a Union Station de Los Angeles. Ela tomou o lugar dos antigos teatros por ter mais espa√ßo para garantir o distanciamento necess√°rio.

E como se não bastassem todos esses problemas, o Oscar2021 teve a exibição proibida na China, que tem uma das maiores audiências do planeta. O governo chinês não gostou da indicação de um curta-metragem que aborda os protestos pela liberdade em Hong Kong. E para irritar ainda mais o governo de Pequim, a favorita da noite era a cineasta chinesa, radicada nos Estados Unidos, Chloé Zhao. Ela fez críticas ao governo chinês que a acusa de ingratidão com sua terra natal.

Zhao foi uma das grandes vencedoras do Oscar 2021. Seu filme, Nomadland, foi considerado o melhor do ano, ela ficou com a estatueta de melhor dire√ß√£o e ainda deu o Oscar de melhor atriz para a protagonista do filme, Frances McDormand. Nomadland conta a hist√≥ria de uma mulher que perdeu tudo durante a grande depress√£o econ√īmica de 2008 e sai pelo pa√≠s em um carro, procurando meios de sobreviv√™ncia. √Č meio que o lado negro do sonho americano.

Al√©m da Chlo√© Zhao, a grande vencedora desta 93¬™ premia√ß√£o da Academia de Hollywood foi a Netflix. O popular canal de streaming teve sete de suas produ√ß√Ķes agraciadas com estatuetas. Incluindo ‚ÄúMank‚ÄĚ aquele filme em preto e branco sobre o roteirista Herman Mankiewicz, o roteirista do maior cl√°ssico da hist√≥ria do cinema, o ‚ÄúCidad√£o Kane‚ÄĚ do Orson Welles. O filme ficou com as estatuetas de melhor fotografia e melhor dire√ß√£o de arte. Bem merecidas pela reconstitui√ß√£o perfeita da Hollywood dos anos de 1930. Quando o Oscar estava come√ßando e nem se falava em pandemia.

‚ÄúA voz suprema dos blues‚ÄĚ, outra produ√ß√£o da Netflix ficou com as estatuetas de melhor figurino e melhor maquiagem. A Netflix tamb√©m faturou na categoria de melhor document√°rio com o curioso ‚ÄúProfessor polvo‚ÄĚ. Que conta a hist√≥ria real da amizade entre um mergulhador, o cineasta Craig Foster, e um polvo nas florestas de algas da costa da √Āfrica do Sul. O filme tem todo um lado ecol√≥gico ao defender a preserva√ß√£o desse tipo de vegeta√ß√£o submarina, onde vivem centenas de esp√©cies de animais e que se encontra amea√ßada pelo aquecimento global e a depreda√ß√£o dos oceanos.

O veterano Anthony Hopkins ficou com o Oscar de melhor ator por sua interpreta√ß√£o de um homem que luta contra a dem√™ncia senil no filme ‚ÄúMeu pai‚ÄĚ. Devido a pandemia o ator preferiu n√£o comparecer a cerim√īnia e sugeriu que a Academia fizesse uma entrega virtual do pr√™mio. Mas os organizadores da cerim√īnia n√£o gostaram da ideia e Hopkins entrou para a longa lista de atores que n√£o foram receber a estatueta. E como todos esperavam ‚ÄúSoul‚ÄĚ ficou com o pr√™mio de melhor desenho animado e com a estatueta de melhor trilha sonora.

O lado bom de tudo isso é que este ano poderemos ver todos esses filmes nos canais de tv. Sem precisar ir ao cinema.

Jorge Luiz Calife