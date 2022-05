Prefeitura de Pinheiral promove edição especial da ‘Feira dos Artesãos’ em homenagem às mães

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 18:12 horas

Pinheiral- A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) realiza no próximo sábado, 14, mais uma edição da Feira dos Artesãos, esta em homenagem às mães. A feira é promovida mensalmente junto à tradicional Feira dos Agricultores na Praça Luiz Gonzaga, a partir das 8 horas.

O evento contará com a presença da Kombi do Barão e música ao vivo com Gustavo Sabença e Adenilson Perna.

A diretora de Cultura, Tânia Amorim, falou sobre a promoção das feiras temáticas. “Neste sábado 14, daremos prosseguimento a nossa feira temática com o tema mês das mães. Você ainda não presenteou a sua mãe? Venha à Feira do Artesão de Pinheiral e escolha um lindo presente para sua mãe, lindos produtos personalizados e feitos com todo carinho pelas nossas artesãs. Vamos valorizar o trabalho deste grupo que possui produtos diferenciados para presentear quem você ama!”, disse.

As feiras reúnem os artesãos do município com a exposição de seus produtos, incluindo os alimentícios. Atualmente estão cadastrados na SEMECULT mais de 50 profissionais do ramo. O objetivo da feira, promovida periodicamente com toda estrutura fornecida pela secretaria, é aquecer a venda do artesanato local e incentivar o turismo da cidade.