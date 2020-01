Uma aventura nas alturas

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 09:30 horas

Filme recria os perigos das primeiras ascensões de balão no século XIX; longa até hoje não chegou aqui na região

“Os Aeronautas” é, certamente, um dos filmes mais interessantes do ano que passou. Mas, até hoje não chegou aqui na região. Não importa, hoje em dia com os canais de pay-per-view ninguém precisa mais de cinema. O filme do diretor Tom Harper é muito bonito e empolgante e foi filmado com uma versão para ser exibida nos cinemas IMAX. Mas não é um filme recomendado para pessoas que tenham medo de alturas devido às cenas vertiginosas. A trama envolve um jovem cientista do século XIX, que acredita ser possível prever o tempo. Ridicularizado pelos seus contemporâneos, este pioneiro da meteorologia contrata os serviços de uma corajosa balonista. E os dois partem para uma jornada perigosa pela estratosfera em um balão de hidrogênio.

Felicity Jones e Eddie Redmayne repetem a parceria que deu certo em “A Teoria de Tudo”. Aquele filme que reconstitui a juventude e o primeiro romance do físico Stephen Hawking, morto em 2018. Redmayne é o cientista James Glaisher que defende uma teoria ousada para o século XIX. Ele acredita que o estudo das altas camadas da atmosfera vai permitir saber com antecedência se vai chover ou fazer tempo bom. Mas, para isso é preciso ir lá em cima, fazer medições nos limites inferiores da estratosfera.

Para provar suas teorias ele se aproxima da aeronauta Amelia Rennes. Que está se recuperando de um voo trágico que custou a vida de seu companheiro. Ela concorda em subir em um balão com o cientista e o filme começa com a partida da aeronave de um campo nas imediações de Londres. Em meio a flashbacks onde os personagens relembram suas experiências anteriores o filme mergulha em uma aventura de tirar o fôlego.

“Os Aeronautas” foi inspirado em uma experiência da vida real. Um voo de balão realizado em 5 de setembro de 1862 no qual dois pesquisadores, James Glaisher e Henry Coxwell bateram o recorde de altitude da época, chegando a 11 mil metros de altura, nas camadas mais baixas da estratosfera. Esta aventura pioneira foi recontada no livro “Falling upwards: How we took the air – Caindo para cima, como conquistamos a atmosfera”, do escritor Richard Holmes. O livro saiu nos Estados Unidos em 2013 e teve os direitos para o cinema comprados pelo Amazon Studios.

Todavia, o roteiro de Jack Thorne mudou bastante os fatos. James Glaisher, o cientista retratado no filme, não era jovem na época em que subiu no balão, ele tinha 53 anos. Além de transformar Glaisher em um jovem, o roteiro elimina seu colega de expedição, Henry Coxwell e o substitui pelo personagem fictício da Amelia Rennes. Que é inspirado em algumas mulheres balonistas do século XIX, como Sophie Blanchard e Margaret Graham. A atriz Felicity Jones disse em uma entrevista que se inspirou em Sophie Blanchard para criar sua personagem. Ela e Eddie Redmayne realmente voaram em um balão para algumas tomadas do filme, ainda que os momentos mais perigosos do voo tenham sido recriados pelos efeitos especiais.

Na vida real o balão partiu de uma cidade no interior da Inglaterra, não de Londres, porque os aeronautas temiam uma queda no rio Tamisa. Mas o objetivo da aventura era fazer medições da umidade do ar e da temperatura na alta atmosfera como é mostrado no filme. Para o público atual, acostumado com viagens confortáveis em aviões pressurizados o filme mostra os riscos corridos pelos primeiros aviadores. E uma das cenas mais empolgantes é quando o frio da estratosfera congela a válvula de liberação de gás no topo. E a corajosa heroína tem que subir pelas cordas para abrir o dispositivo manualmente.

“Os Aeronautas” teve sua estreia em setembro do ano passado, no Festival de Cinema de Toronto, no Canadá. Em dezembro ele foi exibido em uma série de cinemas IMAX dos Estados Unidos e do Canadá e está disponível atualmente no Amazon Prime Video. O trailer está disponível no YouTube e contém algumas das cenas mais bonitas.

Jorge Luiz Calife