Preso homem que ameaçava mulher com arma de fogo em Barra do Piraí

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2021, 20:13 horas

Barra do Piraí – Policiais civis da 88 DP (Barra do Piraí), coordenados pelo delegado titular Rodolfo Atala, prenderam em flagrante, no início da tarde desta terça-feira, dia 5, um homem de 45 anos, suspeito de praticar crimes de ameaça na forma da Lei Maria da Penha e porte ilegal de arma de fogo. A ação contou com apoio da Polícia Militar.

O suspeito manteve um relacionamento de cinco anos com a vítima. O relacionamento, segundo a mulher, foi marcado por agressões, subjulgamentos e ameaças.

Na manhã de hoje, a vítima foi ameaçada e agredida com um tapa no rosto.

Tão logo procurou a 88 DP e contou a história, os agentes saíram em diligência e capturaram o criminoso na posse da arma de fogo. Segundo a vítima a referida arma era utilizada nas ameaças.

A mulher também relatou que os episódios de violência são potencializados quando o criminoso ingere bebida alcoólica e faz uso de drogas.

A 88 DP realiza um trabalho em conjunto com o 10 BPM no sentido de dar proteção integral às vítimas da Lei Maria da Penha.

– A maioria dos casos violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica, inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil – disse Atala.