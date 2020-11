Candidato à reeleição Rodrigo Drable faz caminhada no Centro de Barra Mansa

Barra Mansa– O candidato à reeleição Rodrigo Drable fez uma caminhada neste sábado, dia 07, ao lado da vice-prefeita Fátima Lima pelas ruas do Centro de Barra Mansa. O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e dezenas de lideranças também participaram da ação, que teve como ponto de encontro a Rua Rio Branco. Marcelo Cabeleireiro reforçou seu apoio à campanha de reeleição do prefeito Rodrigo Drable e da vice Fátima Lima.

– Hoje a gente fez uma caminhada no Centro da cidade e quero dizer a todos vocês, barra-mansenses, a importância da gente dar continuidade ao trabalho que o prefeito vem fazendo no nosso município. Apoio ele incondicionalmente, prova disto é que na eleição anterior à do Rodrigo, eu não apoiei a reeleição do ex-prefeito Zé Renato, e olha o que aconteceu com Barra Mansa: nós fomos roubados. E agora não vamos cair no mesmo erro. É lógico que todos nós queremos uma Barra Mansa melhor ainda, mas ele está fazendo o que pode. Vale ressaltar que o Rodrigo pegou quatro folhas de pagamentos do funcionalismo atrasadas, nós encaramos esse problema todo com a pandemia. Isso tudo atrapalha o desenvolvimento do município. Uma crise brava no estado, que está falido. A gente vem trabalhando junto e eu peço a vocês que votem no prefeito Rodrigo Drable que é o melhor candidato para Barra Mansa – declarou o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro.

O secretário municipal de Saúde de Barra Mansa, Sérgio Gomes, ressaltou o trabalho da atual gestão em um dos serviços públicos mais importantes para a população. Além da inauguração e reformas de novos postos de saúde, policlínica, centro de especialidade médica, clínica de hemodiálise e das UPAs, a prefeitura de Barra Mansa foi destaque em combate à pandemia da Covid-19.

– Já trabalhei com outros prefeitos, já fui secretário de saúde aqui no passado, já fui em outro município. Não traça paralelo a diferença gritante entre o Rodrigo e os outros. Ele é diferente, tremendo administrador, participa. Foi em Brasília comigo várias vezes, foi na secretaria do estado várias vezes. Coisa que os outros prefeitos não faziam. Por isso nós conseguimos colocar a saúde de Barra Mansa em destaque nesse estado hoje, isso é por causa do Rodrigo – afirmou o secretário municipal de saúde de Barra Mansa.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre o carinho que vem recebendo da população. “Hoje as pessoas manifestaram apoio à nossa campanha independente da covardia e da mutretagem que tentaram fazer. Nada vai me tirar das ruas e nada vai me tirar do objetivo de ser reeleito prefeito de Barra Mansa”, declarou Drable.

A vice-prefeita Fátima Lima, voltou a agradecer o carinho de moradores, comerciantes, comerciários e apoiadores em mais uma caminhada realizada no Centro.