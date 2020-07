PT deve compor com PV em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de julho de 2020, 21:17 horas

O Partido dos Trabalhadores de Volta Redonda decidiu lançar candidatura própria para as eleições municipais deste ano e na próxima sexta, 03, às 18 horas, a sigla vai se reunir por vídeo conferência para oficializar a pré-candidatura de Cida Diogo. De acordo com lideranças do PT, a ideia também é discutir táticas eleitorais bem como a nominata para vereadores.

“Esse é um encontro democrático, que será realizado de forma virtual, é uma fase que faz parte da vida partidária e antecede a Convenção Oficial. Temos muita confiança no trabalho histórico realizado por Cida durante todos esses anos em que esteve filiada ao PT”, comentou Gleisi Hoffman, presidente do PT nacional, animada com a pré-candidatura de Cida.

O encontro servirá também para alinhavar a política de alianças para a chapa majoritária. A intenção é compor com o Partido Verde de Volta Redonda, presidido pela ambientalista Nena Duppré e que foi convidada para participar do Encontro.

Quem também está animada é a própria Cida Diogo, que esteve fora do cenário eleitoral, atuando apenas nos bastidores, mas entendeu a necessidade de voltar à ponta diante, como ela mesma destacou, do aumento crescente do autoritarismo no país.

“Nossa nominata está muito boa, várias lideranças do movimento popular e sindical da cidade, lideranças religiosas e do movimento negro e uma mulherada que vai surpreender”, contou Cida Diogo, afirmando que está com vigor renovado para encarar o desafio.

Vale ressaltar que, para o legislativo municipal, o PT de Volta Redonda apresentará uma chapa completa com 33 pré-candidatos e candidatas a vereança e avalia que tem a possibilidade de conquistar ao menos três cadeiras para o partido na Câmara.

Estarão participando do Encontro o presidente do PT-RJ João Maurício, o deputado estadual Waldeck Carneiro, o ex-senador Lindeberg Farias, as pré-candidatas a prefeitas de Barra Mansa e Resende, Professora Clarice e Gabriela Lima e Fabiana Secretária Estadual de Mulheres do PT-RJ.