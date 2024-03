Adolescente morre em troca de tiros após balear policial no olho, em Porto Real

Porto Real – Um adolescente de 17 anos morreu em uma troca de tiros durante uma abordagem policial, na manhã deste sábado (9), na Avenida Brasil, no bairro Village, em Porto Real. Um policial foi baleado no olho durante o confronto.

Segundo informações do 37º Batalhão da Polícia Militar, a ação ocorreu por volta das 11h30min, quando os policiais notaram dois suspeitos em uma motocicleta.

Quando os agentes realizaram a abordagem do veículo, um dos suspeitos tentou fugir do local, sendo perseguido e detido com uma pistola por um dos policiais. Já o adolescente disparou contra a equipe, atingindo o sargento Ferreira na região do olho. O PM revidou, acertando fatalmente o agressor.

O policial ferido foi socorrido e levado ao Hospital de Emergência de Resende, onde recebe atendimento médico. Até o momento, seu estado de saúde aparenta ser estável e ele segue consciente.

O menor de idade foi identificado como Calebe Lucinda Duarte Carvalho. O segundo suspeito, um homem de 20 anos, possui três passagens pela polícia, incluindo por homicídio e tráfico de drogas.

Durante a operação, foram apreendidas duas armas de fogo e a motocicleta utilizada pelos suspeitos. A ocorrência está sendo registrada na 100ª DP.