A volta do George Clooney e da Júlia Roberts

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 22:29 horas

“Ingresso para o paraíso” tem comédia romântica em uma falsa ilha de Bali

“Ingresso para o paraíso” é a única estreia importante nesta semana, marcada pelo feriado do sete de Setembro. O filme do diretor OL Parker é uma comédia romântica sobre um casal divorciado que viaja para a ilha de Bali, na Indonésia, para tentar impedir o casamento de sua filha. O diretor se especializou nesse tipo de trama familiar depois do sucesso do “Mama mia”. A comédia romântica é um dos gêneros mais importantes do cinema brasileiro, mas nos Estados Unidos os filmes são poucos devido à avalanche de super-heróis e filmes de ação. Clooney e Roberts foram os principais astros de Hollywood na década de 1990, mas atualmente andam fazendo poucos filmes.

Os dois começaram suas carreiras quase ao mesmo tempo, há 30 anos atrás. Júlia Roberts com o sucesso inesperado do filme “Uma linda mulher”, onde ela fazia o papel de uma garota de programa, como se diz aqui no Brasil, tendo o Richard Geere como seu parceiro. Clooney começou na televisão, fazendo o seriado “Plantão médico” e depois foi para o cinema, onde ganhou dois Oscar. Ultimamente vinha se especializando em filmes de ficção espacial, fazendo o papel de astronauta, ao lado da Sandra Bullock, em “Gravidade”(2013) e do cientista isolado no ártico do apocalíptico “O céu da meia noite” (2020)

Julia Roberts ficou mais tempo longe da telona, e seu sucesso mais recente foi “O Extraordinário” de 2017. Em “Ingresso para o paraíso” Clooney e Roberts interpretam o casal divorciado David e Georgia que passaram a detestar um ao outro depois de um processo de separação complicado. Eles pretendiam ficar para sempre longe um do outro até receberem a notícia de que sua filha, Lily, viajou para a ilha de Bali, na Indonésia onde se apaixonou por um morador local. David e Georgia acham que a menina vai cometer um grande erro, já que o casamento fracassado de seus pais resultou de uma paixão momentânea. Os dois pegam o primeiro avião para Bali e, logo antes da decolagem, descobrem que a empresa aérea os colocou junto na mesma fileira de poltronas.

Chegando na Indonésia eles correm para o hotel, onde a filha universitária estas hospedada com seu novo amor. O hotel é um lugar paradisíaco, a beira de uma praia tropical (Daí o título “Ingresso para o paraíso”) e os divorciados tentam participar dos eventos e atrações locais. O que vai provocar uma série de incidentes. Como na cena, que esta no trailer do filme, onde o personagem do George Clooney vai nadar em uma praia e é atingido na genitália por um golfinho brincalhão.

Enquanto tentam evitar o casamento da filha, os pais começam a se reaproximar e tudo indica que a aventura nos trópicos vai terminar num grande casório. Embora o filme se passe todo na ilha de Bali ele não foi filmado no famoso resort indonésio. Na verdade toda a produção foi feita na Austrália, na costa de Queenland, por motivos econômicos. Mas a equipe de cenografia conseguiu criar uma ótima Bali de mentirinha e o hotel lembra muito aquele que serviu de cenário para o pesadelo da Naomi Watts naquele filme sobre o tsunami de 2004. Uma curiosidade, o filme estreia no Brasil um mês antes da première nos Estados Unidos. Os americanos só vão assisti-lo em meados de outubro.

Quem prefere um bom filme de super-herói pode conferir a versão estendida do sucesso “Homem Aranha, de volta para casa” que também começa a ser exibida nos cinemas a partir desta semana.

Jorge Luiz Calife