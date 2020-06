Adolescentes do Degase fazem motim em Volta Redonda

Matéria publicada em 11 de junho de 2020, 09:28 horas

Volta Redonda – Internos do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), realizaram um moim na madrugada desta quinta-feira (11), no Cense Irmã Asuncion De La Gándara Ustara, unidade Volta Redonda, no Sul Fluminense. Um dos corredores da unidade ficou em chamas. Servidores tentaram negociar o fim da revolta, mas os adolescentes não aceitaram.

Segundo assessoria do órgão, uma equipe da Polícia Militar foi chamada para dar reforço na área externa e uma equipe do Grupamento de Ações Rápidas (GAR) do Degase entrou no Cense. Os adolescentes foram contidos pela equipe após quatro horas. Não há relato de servidores ou adolescentes feridos.

Os adolescentes apreendidos fizeram exames médicos para confirmar que não estavam machucados e depois foram conduzidos à 93ª DP (Volta Redonda) para lavrar o auto de crime contra o patrimônio público.

Eles danificaram portas e vasos sanitários de quatro alojamentos e a insatisfação teria começado devido ao suposto extravio de uma carta escrita por um familiar.