Alerj publica edital do Diploma Heloneida Studart de Cultura 2024

Estado do Rio – O edital do Diploma Heloneida Studart de Cultura 2024 foi publicado no Diário Oficial do Legislativo desta sexta-feira (03/05). O regulamento foi aprovado pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), presidida pela deputada Verônica Lima (PT). As inscrições ocorrerão até o dia 03 de junho e a diplomação será realizada no mês de agosto de 2024. O prêmio é um reconhecimento público que o Parlamento Fluminense concede para os trabalhadores da cultura em onze áreas de atuação diferentes.

Podem se inscrever pessoas físicas, instituições públicas e privadas que atuem em um, ou mais, dos segmentos acima citados, de todo o Estado do Rio. As inscrições serão recebidas em formulário próprio clicando aqui, que também está disponível na página da Comissão de Cultura do Facebook, no site da Alerj e em ata publicada no Diário Oficial. Os casos de dúvidas e pedidos de informações deverão ser enviados ao e-mail [email protected].

O grupo de trabalho que selecionará as propostas recebidas será composto por membros indicados pela Comissão de Cultura da Alerj. A secretaria do colegiado encaminhará a listagem com os dados das inscrições recebidas para o Comitê de Seleção até o dia 10 de junho. Já o comitê deverá encaminhar os nomes selecionados até o dia 21 de junho. A publicação dos selecionados, através de ata, será realizada no site da Alerj e na página da Comissão de Cultura no Facebook.

As 11 áreas premiadas são as dispostas na Lei 7035/15, que instituiu o Sistema Estadual de Cultura são as seguintes:

– Artes cênicas (circo, teatro, dança e afins);

– Artes visuais: (plásticas, designs,

– Artes digitais, moda e afins);

– Audiovisual (cinema, comunicação comunitária e afins);

– Culturas populares (artesanato, cultura afro-brasileira, cultura indígena e demais povos e/ou comunidades tradicionais);

– Literatura (livro, leitura, bibliotecas, pesquisa e afins);

– Música;

– Arte pública e cultura urbana;

– Artes integradas;

– Gastronomia (popular, artesanal, comunitária, urbana e regional);

– Gestão cultural e formação e qualificação na área de cultura, além de patrimônio cultural (material, imaterial, memória, museus, arquivo, arquitetura e urbanismo).

Heloneida Studart foi jornalista, escritora, dramaturga e deputada

Instituído em 2009, o título do diploma é um tributo à jornalista, escritora, dramaturga e ex-deputada Heloneida Studart. Nascida em Fortaleza, Heloneida veio para o Rio de Janeiro aos 16 anos e estreou como colunista no jornal O Nordeste. Na década de 1960, tornou-se presidente do Sindicato das Entidades Culturais (Senambra).

Autora de inúmeros livros, textos teatrais e para a televisão, Heloneida também foi debatedora em programas de rádio e tem uma extensa produção cultural e jornalística. Em 1978, elegeu-se deputada estadual pela primeira vez. Participou da fundação do Centro Estadual dos Direitos da Mulher (Cedim) e Centro da Mulher Brasileira (CMB), a primeira entidade feminista do Brasil.

Na Alerj, ela presidiu as Comissões de Meio Ambiente e de Direitos Humanos. De 2002 a 2006, exerceu o mandato como a primeira mulher vice-presidente da Casa. Em 2007, foi nomeada diretora do Centro Cultural da Alerj e do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro. Heloneida faleceu em dezembro de 2007, aos 75 anos de idade.