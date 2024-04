Angra 3 terá capacidade de abastecer Rio e BH

Estado do Rio – Estudos atualizados da Eletronuclear apontam que, quando entrar em operação comercial, a Usina de Angra 3 terá potência de 1.405 megawatts e será capaz de gerar mais de 10 milhões de megawatts/hora por ano, energia suficiente para abastecer as cidades de Brasília e Belo Horizonte durante o mesmo período. Com Angra 3, a energia nuclear passará a gerar o equivalente a 70% do consumo do estado do Rio de Janeiro.

Segundo a empresa, o BNDES segue a revisão dos demais estudos relacionados à retomada da construção de Angra 3, como o orçamento do empreendimento e o cronograma, que servirão como base para o cálculo do preço de energia a ser analisado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Angra 3 será a terceira usina da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA, localizada na Praia de Itaorna, em Angra dos Reis (RJ). A usina também vai diversificar a matriz elétrica e reduzir os custos totais do Sistema Interligado Nacional (SIN), na medida em que substituirá a energia mais cara de térmicas que é frequentemente despachada pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A proximidade com os principais centros de consumo do país contribui para evitar congestionamentos nas interligações entre os subsistemas.

Eletronuclear amplia prazo de recebimento das contribuições

A Eletronuclear informa que prorrogou, até o dia 17 de maio, o prazo de recebimento das contribuições às minutas do edital e do contrato de licitação que visam a conclusão das obras de Angra 3. Os documentos da consulta pública continuam disponíveis no site da empresa e são referentes aos serviços de Engenharia, Gestão de Compras e Construção (EPC, em inglês), incluindo a Matriz de Risco e outros complementos contratuais.

A decisão de ampliar o prazo, que anteriormente seria encerrado no dia 26 de abril, busca atender aos pedidos das empresas interessadas. A Eletronuclear também aprimorou o documento para recebimento das contribuições, possibilitando que um mesmo interessado possa cadastrar todas em uma única planilha. No modelo anterior, era necessário enviar um formulário para cada consideração.

Com apoio técnico do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a consulta pública busca obter sugestões de melhorias de todos os interessados no processo de licitação, incluindo agentes do setor elétrico, empresas, especialistas e sociedade em geral.

Como contribuir?

Para realizar as contribuições e questionamentos, os interessados deverão preencher o formulário disponível no site da Eletronuclear (https://www.eletronuclear.gov.br) até a data limite – ampliada para o dia 17 de maio. As respostas serão divulgadas no mesmo endereço eletrônico em até 45 dias após o término do prazo, prorrogáveis a critério da companhia.

É indispensável a presença dos itens abaixo. As contribuições que não atendam aos requisitos poderão ser desconsideradas.

Identificação da empresa ou pessoa participante; Nome completo; CPF/CNPJ; Documento(s) e cláusula(s) específicos a que se refere a sugestão ou comentário;

III. Objetivo da sugestão ou comentário;