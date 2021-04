Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 18:53 horas

Angra dos Reis e Volta Redonda – Dois atletas da região Sul Fluminense ganham medalhas de ouro no Pan-americano de Jiu-Jitsu. A competição aconteceu na Cidade Olímpica, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A competição ocorreu nos dias 17 e 18 de abril, e foi organizada pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD). Antony Daniel Suominsky Cordeiro, de oito anos, e Maria Vitória Freitas de Andrade, de 21, se tornaram campeões em suas categorias.

Antony

Antony é de Volta Redonda, mas atualmente mora no bairro Gamboa do Belém, em Angra dos Reis, junto com os pais, Anderson Cordeiro e Samara Souminsky. Ele treina o Jiu-Jitsu há quatro anos e compete há três. Atualmente faz equipe Nova União, que faz parte do projeto social Gaditas, e é treinado pelos professores: Emanuel Jr, Cristiano Lara e o Guiga.

De acordo com o pai, Antony lutou com um competidor que está a duas categorias acima dele e ainda conquistou a medalha de ouro.

– Ele subiu duas categorias para lutar. Ele luta na categoria média, mas não tinha competidor e ele acabaria vencendo por W.O. Por isso decidimos que ele lutaria o pan na categoria pesado – disse Anderson.

O atleta mirim está concorrendo no ranking da CBJJD e atualmente está se preparando para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu que está previsto para o final de maio. Já no começo do mês que vem, ele disputará o Alberto de Verão da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJ) e o Sul Americano da SJJSAF (Sport International Jiu Jitsu Federation).

Maria Vitória

A angrense de 21 anos, Maria Vitória Freitas de Andrade, que faz parte do Projeto Gileade, do GSTEAM, levou a melhor e conquistou a medalha de ouro de Jiu-Jitsu na etapa pan-americana da categoria. Além da medalha de ouro, a jovem conquistou a de bronze na categoria absoluta faixa roxa adulto.

– Na categoria absoluta, eu consegui subir ao pódio em terceiro lugar, lutando com mulheres com até trinta quilos de diferença – ressaltou Vitória, que compete desde os 12 anos.

A atleta contou com o apoio da prefeitura de Angra dos Reis para o transporte para a competição. Esses apoios já são executados pela secretaria em diversas ocasiões, facilitando a ida dos atletas e competidores para diversos eventos desportivos.

– A equipe da Secretaria de Esportes e Lazer se esforça ao máximo para atender as demandas que nos são apresentadas. É um orgulho ver nossos atletas subindo ao pódio em diversas categorias desportivas – concluiu o secretário-executivo de Esporte e Lazer.