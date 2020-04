Barra Mansa inicia uso dos testes rápidos para casos suspeitos de Covid-19

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 12:09 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa iniciou no domingo (26), o uso de testes rápidos para identificação da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em pacientes que estão em isolamento domiciliar. Equipes da Secretaria de Saúde foram em 14 residências, onde apenas cinco pessoas suspeitas estavam em suas casas, que foi um dos destaques da live transmitida pelo prefeito Rodrigo Drable na noite de domingo, onde disse que os suspeitos não estão respeitando o isolamento.

-Isso é algo que não conseguimos controlar. Tenho repetido a frase: ‘É preciso ficar em casa e respeitar a sociedade’, mas o respeito vem de cada um – avaliou o prefeito.

Cinco dos 14 suspeitos que passaram pelo procedimento testaram negativo para a doença. Ao todo Barra Mansa tem 38 casos confirmados e 59 sob suspeita. A prefeitura destaca que o exame está sendo realizado somente em pessoas com sintomas e evidências do Covid-19, devido à baixa quantidade de testes no estoque.

– É obvio que os testes realizados pelo Laboratório Central (Lacen) têm uma confiabilidade maior do que o teste rápido, mas o procedimento permite a liberação daqueles profissionais da saúde que estão em isolamento por 14 dias em função de estarem sob suspeita da doença. Nós temos 24 pessoas em isolamento domiciliar. Desse número, conseguimos fazer 14 visitas e apenas cinco estavam em casa – explicou o prefeito Rodrigo Drable.

O prefeito também comentou sobre um protocolo de atendimento que foi iniciado desde a identificação do primeiro confirmado de Covid-19 em Barra Mansa. Segundo ele, o protocolo tem o objetivo de não tornar o município vulnerável à contaminação.

– Criamos áreas de isolamento para que não houvesse contaminação nos hospitais, normas de visitas, elaboração do Centro de Triagem do Covid-19, aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI), entre outros. Com isso, temos conseguido controlar os números positivos e com o teste rápido conseguiremos dirimir a suspeição de alguns pacientes – disse Rodrigo Drable.