Barra Mansa: parceria com a Universidade de Vassouras pode dar fim à crise financeira do UBM

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 20:52 horas

Reunião entre representantes das instituições de ensino foi intermediada pelo prefeito Rodrigo Drable. Aulas podem voltar na próxima segunda-feira (12)

Barra Mansa – O prefeito Rodrigo Drable intermediou na noite desta quinta-feira (8), uma reunião entre representantes do Centro Universitário de Barra Mansa e da Universidade de Vassouras. A reunião teve o objetivo de firmar uma parceria entre as instituições de ensino, além de selar o apoio do governo municipal para garantir o andamento das atividades no UBM, que passa por crise financeira. O encontro aconteceu no auditório do centro universitário.

A iniciativa contou com a participação do procurador-geral do Município, Cesar Catapreta, dos secretários municipais Leonardo Ramos de Oliveira (Finanças) e Marcus Barros (Educação), do reitor do UBM, Mário Sila, do vice-presidente da Fundação Educacional Severino Sombra (Fusve), Gustavo Amaral; pró-reitor Acadêmico do UBM, Haroldo Carvalho Cruz Junior; pró-reitor Administrativo, Carlos Nader; da diretora do Colégio UBM, Aurealice Cruz; funcionários e docentes.

Entre as propostas apresentadas pelo chefe do Executivo estão: a constituição de um grupo de trabalho, implantar um modelo gerencial administrativo que permita uma análise e projeção administrativa de futuro, a viabilização de aproximadamente R$5 milhões necessários para a quitação de salários atrasados.

– Precisamos que as aulas voltem imediatamente, estancando a evasão dos alunos e retomando o faturamento das mensalidades. O pagamento dos salários em atraso foi o objeto do nosso trabalho dos últimos dias, e o caminho está definido. O UBM é mais que um Centro Universitário; é um capítulo importante da história da cidade, que não será abandonado. Em se tratando de uma entidade privada, dependíamos de provocação para nos envolvermos. Nosso papel foi de harmonização dos interesses dos envolvidos e encontramos na Universidade de Vassouras um grande parceiro, que inclusive, ao fim da avaliação poderá incorporar a instituição UBM e viabilizar o curso de medicina para a unidade. Acabamos agora uma importante reunião com os professores e o caminho está traçado – destacou o prefeito Rodrigo Drable, lembrando que os docentes do UBM estão há cinco meses sem receber e iniciaram uma paralisação há cerca de três semanas.

O chefe do Executivo destacou que hoje, a Universidade de Vassouras é uma “musculatura financeira” para entrar neste processo que já está sendo discutido há alguns meses. Por ser uma Fundação, a Fusve vai submeter a operação em andamento à consulta do Ministério Público de Fundações.

O vice-presidente da Fusve, Gustavo Amaral, destacou ainda que “a chegada da Prefeitura de Barra Mansa nas negociações foi fundamental para promover a confiança nas tratativas”.

Mario Sila, reitor do UBM, agradeceu ao prefeito e aos secretários presentes pelo apoio.

– Grandeza moral! Respeito toda a reitoria por se retirar da gestão neste momento de transformação e renovação – concluiu o prefeito Rodrigo Drable.

Proposta será avaliada em Assembleia

O aporte de R$5 milhões ao UBM, proposto pelo governo municipal nas negociações, pagará salário em atraso. Os professores do UBM, que estão há cinco meses sem receber, participarão de uma assembleia nesta sexta-feira (9), às 17h, na sede do Sinpro-SF (Sindicato dos Professores do Sul Fluminense), no bairro Aterrado, em Volta Redonda. Se aprovadas as propostas, as aulas no UBM e no Colégio UBM voltam na segunda-feira (12).

O Centro Universitário de Barra Mansa tem cerca de 430 funcionários e mais 180 professores. São aproximadamente 2.800 alunos matriculados em 26 cursos de graduação presencial e 27 no modo EAD. Na pós-graduação são 10 cursos presenciais e 31 a distância.