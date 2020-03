Cai número de casos suspeitos de coronavírus na região

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 18:40 horas

Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Valença têm um caso suspeito, em cada cidade, que continuam aguardando o resultado do exame

Estado do Rio- Os casos suspeitos de coronavírus caíram na região. Em Volta Redonda, apenas o caso de um paciente, com suspeita da doença, aguarda o resultado do exame. O outro caso suspeito foi descartado. O mesmo ocorreu em Barra Mansa: somente um caso continua sendo monitorado. O município tinha duas suspeitas. As outras cidades, Valença e Resende, apenas com um caso, cada, ainda dependem do resultado do exame.

Já no estado do Rio, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que, até esta quarta-feira (04), havia 51 casos suspeitos de infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19). Os locais de residências dos pacientes foram identificados da seguinte maneira: Rio de Janeiro (22), Niterói (8), Petrópolis (3), Duque de Caxias (2), Macaé (2), Maricá (2), São Gonçalo (2), Itaboraí (1), Nova Friburgo (1). Há ainda sete (7) casos de pacientes que residem no exterior e em outros estados brasileiros, além de outro (1) suspeito com local de residência em investigação.

No mês passado, a SES elaborou e definiu um plano de contingência para enfrentar um possível surto no Estado do Rio de coronavírus, que é capaz de provocar epidemias e pode evoluir a pandemias. Para proteger o cidadão fluminense do Covid-19, a SES definiu objetivos estratégicos, a fim de evitar a disseminação do vírus entre uma população sem imunidade para este subtipo viral.

O plano emergencial tem a intenção de sistematizar ações e procedimentos de responsabilidade da esfera estadual de governo. Ficou decidido que a SES vai apoiar, em caráter complementar, os gestores municipais no combate a um possível surto de coronavírus, precavendo-se e organizando o enfrentamento de tudo aquilo que sair da normalidade. Com isso, a SES iniciou a preparação do plano de contingência em funcionamento no Nível Zero. Os demais níveis de acionamento (um, dois e três) são organizados de acordo com parâmetros epidemiológicos, como números de casos.

O primeiro objetivo estratégico do plano de contingência é intensificar medidas de segurança para conter a transmissão humano a humano, incluindo as infecções secundárias entre pessoas próximas e profissionais de saúde.

Caso uma pessoa apresente sintomas e sinais de doenças respiratórias, ela será identificada imediatamente, isolada e atendida da forma como preconizam a OMS e o Ministério da Saúde.

O terceiro item abordado no tópico sobre os objetivos estratégicos do plano aponta para a comunicação do problema: os riscos e casos registrados no Estado do Rio de Janeiro devem ser informados à sociedade o mais rápido possível para, entre outras coisas, combater a desinformação e as perigosas fake news.

Casos notificados X casos suspeitos

Notificados- Ainda não é considerado como caso suspeito, já que depende de avaliação de critérios definidos pelas autoridades sanitárias.

Suspeitos- Caso atende aos critérios das autoridades e será confirmado ou descartado com base em análise laboratorial.