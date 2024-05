Cel. Martins assume 5º CPA com missão de fortalecer integração entre forças de segurança

Sul Fluminense – O coronel PM Ronaldo Martins assumiu nesta terça-feira (30) a titularidade do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) em cerimônia realizada na sede da 5ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. Ele assume no lugar do coronel PM Renato Assis, remanejado para a Diretoria Feral de Pessoal (DGP) enquanto se recupera de um acidente.

Martins estava desde junho de 2022 à frente do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, ele falou sobre os desafios que enfrentará ao comandar quatro batalhões da Polícia Militar e uma Companhia Independente, que abrangem 21 municípios do Sul Fluminense e da Costa Verde.

À frente do Batalhão do Aço, o coronel Ronaldo Martins conseguiu reduzir os índices de roubo de rua nas cidades cobertas pelo 28º BPM (Volta Redonda, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro).

“Desde que o Instituto de Segurança Pública (ISP) começou a aferir esses números e contabilizar, tivemos períodos importantes com relação a esses índices. Considerando a pandemia, em que as pessoas não circulavam na rua, era natural que houvesse uma quantidade menor de roubo de rua do que o normal. Mas agora, em 2023, conseguimos fechar o ano com a menor série histórica desde a criação da aferição desses números – ou seja, superamos em redução até o período da pandemia, em que as pessoas não circulavam”, comentou.

O novo comandante do 5º CPA também destacou que tanto o Sul Fluminense quanto a Costa Verde têm baixos números de roubos. “É óbvio que temos que reduzir mais. Se formos buscar uma meta, a nossa meta é zero, que não tenha nenhum roubo. Mas entendemos que, infelizmente, isso é um pouco utópico”, admitiu. “Vivemos no Estado do Rio de Janeiro, que tem seus problemas, mas nossa busca vai ser sempre zerar os números”, acrescentou, lembrando que, comparados a outras regiões do estado, o Sul Fluminense e a Costa Verde.

“O Sul Fluminense é a região mais tranquila do estado, juntamente com o Norte Fluminense. Temos que combater o crime? Óbvio! O crime sempre se combate. O lema do meu comando vai ser ‘combate sempre, como sempre buscar’. É o enfrentamento ao mal. O bem tem que sobreviver sempre ao mal, mas temos que buscar também a sensação de segurança para a população”, disse Martins.

Desafios

O coronel Ronaldo Martins destaca que, hoje, basta que um criminoso tenha acesso a um telefone para “criar o caos” em determinada região.

“Há muitos comerciantes que recebem uma ligação e ouvem: ‘olha, estou vendo a tua loja aqui, ela tem a fachada de tal coisa’. Isso são informações que a gente vai no Google Maps e consegue. Então, esses criminosos não estão nem ali no local, mas passam como se estivessem. Nossa população está um pouco assustada e acaba acreditando. Comenta com um, comenta com outro, e às vezes se gera o caos numa região”, exemplificou.

Com isso, explicou, muitas vezes os comandantes de batalhões são demandados a respeito dessas extorsões por telefone, geralmente praticadas por criminosos que estão a 100km de distância. “Às vezes em outros estados, até. Curtindo uma praia”, pontuou.

Todas essas questões, disse o comandante, serão levadas em conta durante sua gestão à frente do 5º CPA. O combate ao tráfico era e continua a ser uma missão. “A finalidade do nosso comando é integração e auxílio. O CPA está aqui para auxiliar os batalhões no cumprimento do dever do dia a dia. Uma coisa que me espantou, quando cheguei aqui há quase dois anos, é que a região tem mais homicídios do que roubos, e 90% deles estão ligados ao tráfico de drogas. Vamos pautar nosso comando focado no combate ao tráfico. Isso com policiamento ostensivo, para levar à população a sensação de segurança no ir e vir”, afirmou em seu discurso durante a cerimônia de posse.

Segundo Martins, o CPA vai auxiliar os comandos dos batalhões para que a Polícia Militar esteja ainda mais presente na rua, fazendo com a comunidade se sinta mais segura. “Uma segurança que se faça notar no dia a dia da população”, definiu, reforçando que continuará a investir na integração entre a Polícia Militar e as demais forças de segurança que atuam na região, como Polícia Civil, Secretarias de Ordem Pública e Guardas Municipais.

Coronel Renato Assis

À frente do 5º CPA, o coronel Renato Assis foi responsável por coordenar aproximadamente seis mil prisões, tirando das ruas aproximadamente 800 armas e duas toneladas de drogas. Em pouco mais de um ano, o 5º Comando de Policiamento de Área foi deflagrou mais de 150 operações em todo o Sul Fluminense e Costa Verde.

Em seu discurso, ele agradeceu pelo tempo em que comandou o 5º CPA. “Para mim, é um momento especial. E é uma honra passar o comando ao coronel Martins. Fiz questão”, disse Assis, que devido a um atropelamento recente tem usado um andador para se locomover. “Tenho gratidão a todos os prefeitos pelo trabalho realizado aqui no Sul Fluminense e Costa Verde. Essas parcerias geraram ações que são importantes não só para a região, mas para o estado e o país. Pudemos, com isso, atingir índices e metas”, acrescentou, fazendo questão de agradecer aos comandantes de todos os batalhões que integram o 5º CPA.

“Agradeço também a confiança do secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes, pela nova missão que me foi conferida. Ao coronel Martins, desejo muito sucesso em sua missão. Conte comigo para o que for preciso”, concluiu. Ao final da solenidade, coronel Assis foi homenageado com uma placa.

Presenças

“Polícia Civil será reestruturada em todas as regiões”, diz secretário de Segurança Pública

Em entrevista ao DIÁRIO DO VALE, o secretário estadual de Segurança Pública, Victor dos Santos, confirmou que o Sul Fluminense terá uma delegacia de homicídios – demanda que, segundo ele, foi verificada pela pasta com base nos índices criminais. Mas ele adiantou que, embora seja certa, a implantação de uma especializada no Sul Fluminense ainda não tem data para acontecer.

“Vai acontecer, mas antes tem que haver uma reformulação de tudo na região. Hoje temos uma demanda, e ela tem que ser qualificada. Logo, serão feitos remanejamentos na Polícia Civil. Há necessidade de uma delegacia de homicídios em várias regiões, e aqui existe essa necessidade. Porém, só após essa reformulação poderemos falar em datas”, disse, acrescentando que parte da reestruturação inclui a nomeação de concursados da Polícia Civil.