Pinheiral: programa que combate diabetes, hipertensão e sobrepeso segue com inscrições abertas

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 16:35 horas

Atividades são oferecidas semanalmente

Pinheiral – O programa Pró-Saúde que combate diabetes, hipertensão e sobrepeso continua com as inscrições abertas. Lançado pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda), em setembro do ano passado, o programa atende atualmente a 60 pessoas com o objetivo de promover a prática de atividades físicas orientadas nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) sob a supervisão de profissionais de educação física e nutricionistas.

O programa é praticado em cinco das dez Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) localizadas nos bairros Ipê, Varjão, Palmeiras, Cruzeiro e São Jorge. Os pacientes com diagnósticos de sobrepeso, diabetes ou hipertensão são encaminhados ao programa pelos médicos das unidades, que após a avaliação do nutricionista iniciam as atividades. Entretanto, qualquer pessoa pode participar do programa Pró-Saúde.

Para se inscrever os interessados devem procurar uma das unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, portando RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Posteriormente a inscrição o paciente passa pela avaliação do nutricionista para assim ingressar no programa e iniciar as atividades.

As aulas são realizadas duas vezes por semana nas unidades de saúde correspondentes ao da inscrição. São realizadas atividades físicas consideradas leves, como a ginástica localizada e caminhadas.