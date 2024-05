Confrontos da semifinal da Copa Angra Sub-13 são definidos

Angra dos Reis – Os confrontos das semifinais da Copa Angra de Futebol Sub-13, que acontece no próximo sábado (11), foram definidos. O campo da Gringa, no Parque Mambucaba, recebeu na manhã de sábado (4), a última rodada da primeira fase da copa.

Dos três jogos programados, em um deles a bola não rolou, com o Estrela Branca vencendo a Escolinha do Walter por WO, com o placar de 3 a 0. Já o Real Mambucaba venceu de goleada a equipe do Edy Show de Bola por 5 a 0, com três gols de Vitinho e dois de Mardley. Fechando a rodada, o Real Frade venceu o Porteira por 2 a 0, com gols de Fred e Miguel.

Os quatro times com mais pontos conquistados ao longo da primeira fase do campeonato, se classificaram para a fase semifinal da competição. Em 1º lugar ficou o Real Mambucaba, com 16 pontos ganho; em 2º lugar, com 15 pontos, ficou o Real Frade; em 3º lugar ficou o Estrela Branca, com 13 pontos; e na quarta posição, com 9 pontos, a equipe da Escolinha da Porteira.

As semifinais serão disputadas no próximo sábado (11), no campo do Estádio Municipal. Real Mambucaba e Porteira fazem o primeiro jogo, às 8h. Às 9h10, os times do Real Frade e Estrela Branca se enfrentam por uma das vagas na grande final.