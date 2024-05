Joalheria é arrombada durante a madrugada em BM

Câmeras do Centro e de lojas vizinhas devem ser utilizadas para localizar a quadrilha e entender melhor a dinâmica do crime.

A Polícia Militar está no local junto com os donos dos estabelecimentos prejudicados, aguardando a perícia. Investigadores da 90ª DP estão a caminho.

O proprietário ainda não sabe ao certo o tamanho do prejuízo, mas grande parte do material foi furtada. A loja foi aberta pela última vez na manhã de sábado (4) e o crime só foi descoberto nesta segunda-feira (6).

Segundo apurado pelo DIÁRIO DO VALE, os ladrões teriam cortado a energia para que nenhuma câmera filmasse a ação. A parede de duas lojas, um restaurante e uma loja de calçados, foi arrombada até chegar à joalheria. Eles teriam chegado à parede do primeiro estabelecimento por um terreno vazio, onde funcionava um estacionamento.