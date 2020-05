Ator Flávio Migliaccio morre aos 85 anos

Matéria publicada em 4 de Maio de 2020, 13:26 horas

Rio de Janeiro – O ator Flávio Migliaccio morreu aos 85 anos. Ele foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (04), no sítio em que morava, em Rio Bonito, no estado do Rio.

Flávio era natural de São Paulo, onde nasceu no bairro do Brás, em 26 de agosto de 1934.

O último trabalho do ator foi como o personagem Mamede Al Aud, em “Órfãos da Terra”, da TV Globo, em 2019. Também atuou em outras novelas como: “Êta Mundo Bom!” (2016), “Passione” (2010), “Caminho das Índias” (2009), “América” (2005), “A Rainha da Sucata” e “A Próxima Vítima”.

Ele começou a atuar no teatro por volta dos anos 50, época em que sua irmã Dirce Migliaccio também deu os primeiros passos como atriz. Eles fizeram várias peças juntos no antigo Teatro de Arena, com o diretor Zé Renato.