Governo do Estado destaca resultado positivo das ações realizadas para o show da Madonna

Rio de Janeiro – O Governo do Estado divulgou durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (6), o resultado da operação feita para a apresentação do show da Madonna. A apresentação aconteceu no último sábado (4) e reuniu 1,6 milhão de pessoas.

O secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos, detalhou as ações e operações especiais, determinadas pelo governador Cláudio Castro, para o evento que recebeu cerca de 150 mil turistas nacionais e internacionais e teve 96% de ocupação hoteleira. O destaque foi a atuação das forças de segurança, com mais de 5 mil profissionais divididos entre policiais militares, civis e bombeiros, que garantiram ao público proteção antes, durante e após o show. As 65 torres de observação, 18 pontos de bloqueio e revista, além do policiamento na areia, reforçaram a segurança em Copacabana.

– O Rio de Janeiro protagonizou um evento desse porte, que trouxe um retorno de mais de R$ 300 milhões para a economia do Rio. Fluminenses e turistas puderam aproveitar o show em paz. Nossa força-tarefa trabalhou duro para proporcionar tudo o que vimos no sábado. Tecnologia, inteligência, além de todos os profissionais envolvidos nesta operação são parte desse saldo positivo que mostramos aqui hoje – destaca Victor.

Entre as ações de tecnologia utilizadas está o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, que foi instalado na Praça do Lido. O caminhão de comando possibilitou o auxílio imediato às equipes de agentes espalhadas pela orla para combater possíveis ações criminosas. Com investimento de R$ 8,6 milhões, o carro possui 30 câmeras vinculadas a um avançado sistema de reconhecimento facial e drones que sobrevoaram a orla, com imagens a longo alcance com câmeras de zoom capazes de aproximar o alvo até 200 vezes.

Outro destaque foi a inauguração de 18 pórticos com câmeras de reconhecimento facial que fizeram o monitoramento em tempo real do público que acessava a área do evento. Os equipamentos foram colocados em pontos estratégicos e atuaram juntamente com as ações feitas nos pontos de revista. Os dispositivos são capazes de confrontar instantaneamente as imagens captadas com uma base de dados pré-existente, garantindo uma verificação eficaz e rápida na multidão.

– Quero agradecer a todos os policiais militares que participaram dessa operação. O diálogo entre os envolvidos e a antecipação das ações determinaram o sucesso. Vimos a festa ser conduzida com muita tranquilidade. O investimento em tecnologia, que o governador Cláudio Castro tem realizado, foi de total importância para a segurança dos espectadores e mostra que estamos preparados para todo e qualquer evento no nosso estado – disse o secretário de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes.

– A Polícia Civil teve o cuidado de determinar atendimentos especiais e prioritários de vítimas vulneráveis em delegacias especificas. Além disso, também tivemos delegacias próprias para atender mulheres e os crimes de intolerância. Uma delegacia destacada foi criada para atender crianças perdidas ou em situação de risco durante o evento. A grande integração entre todos os órgãos de segurança pública foi fundamental para obtermos o resultado aqui apresentado – pontuou a diretora do Departamento Geral de Polícia da Capital, delegada Raissa Celles.

Também participaram da coletiva o secretário de Defesa Civil, coronel Leandro Monteiro, as secretárias de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, de Saúde, Cláudia Mello, e o subsecretário de Turismo, Luiz Felipe Pinho, e o diretor-presidente da Cedae, Aguinaldo Ballon.

Balanço

Polícia Militar

3,2 mil policiais militares foram mobilizados. Quatro mandados de prisão foram cumpridos e um adolescente foi apreendido. Ao todo, 38 pessoas foram conduzidas às delegacias de Copacabana. Cerca de 160 objetos perfurocortantes foram apreendidos nos pontos de revista e bloqueio. Um homem foi preso identificado pelo sistema de reconhecimento facial.

Polícia Civil

1,5 mil policiais civis foram mobilizados. Sete adolescentes infratores foram apreendidos. Durante o evento, sete pessoas foram presas e 213 ocorrências foram registradas.

Corpo de Bombeiros

800 militares foram mobilizados. O Corpo de Bombeiros realizou mais de 50 atendimentos, distribuídos em resgates no mar, salvamento terrestre e eventos clínicos, como desmaio. Durante o sábado, os guarda-vidas realizaram 45 salvamentos marítimos, na Praia de Copacabana. Além disso, fizeram cerca de duas mil ações de prevenção.

Saúde

O Serviço Móvel de Urgência da Capital (SAMU) registrou 1,8 mil ligações durante o show da cantora. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Copacabana e Botafogo também contaram com reforço de profissionais e insumos e fizeram juntas cerca de 600 atendimentos à população.

Cedae

Cerca de 50 mil litros de água foram distribuídos gratuitamente. A concessionária montou quatro pontos de hidratação pela orla e 70 aguadeiros trabalharam no evento. Além disso, o laboratório móvel da Cedae realizou, de hora em hora, o monitoramento da qualidade da água, que analisa parâmetros físico-químicos e inorgânicos como turbidez, cor e pH.

Mulher

A Secretaria de Mulher, junto com a Patrulha Maria da Penha, esteve presente em quatro pontos de apoio espalhados pelo bairro. Além da distribuição de 25 mil ventarolas, com a campanha “NÃO É NÃO! Respeite a decisão”, o público teve a oportunidade de receber o QR Code para ter acesso ao aplicativo Rede Mulher. Um vídeo também foi projetado no Palco Leme para alertar sobre assédio e enfatizar que o ato é criminoso.