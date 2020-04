Joselito Magalhães testa positivo para a Covid-19

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 12:44 horas

Volta Redonda – O secretário municipal de Projetos Especiais e Captação, Joselito Magalhães, está com o novo coronavírus. O teste comprovando a Covid-19 saiu ontem, mas o secretário já está em quarentena há cerca de 15 dias, quando teve sintomas leves da doença.

Ele já está em fase de recuperação e fará nova avaliação médica na quinta-feira.

Joselito explicou que teve contatos com parentes que tiveram a doença, e dois deles inclusive, morreram. “Esta doença é muito séria. Felizmente tive os sintomas leves, como febre, dores no corpo e perda do paladar. Mas ela pode matar, como ocorreu com as duas vítimas fatais moradoras de Volta Redonda e eram meus parentes também”, disse o secretário.

Ele enfatizou ainda a importância de as pessoas ficarem em casa: “É preciso levar a sério, ficar em casa. Não é uma doença branda, como muitos estão afirmando”, disse Joselito, que está fazendo home office. “Estou trabalhando em casa até terminar a quarentena e os médicos me liberarem”, disse.

O secretário informou ainda que, após o resultado do exame, o serviço de Epidemiologia da prefeitura entrou em contato com ele e sua família para fazer o monitoramento. Segundo ele, todos estão sendo monitorados.

– O serviço de Saúde em Volta Redonda está fazendo um excelente trabalho com relação à prevenção e atendimento às vítimas da Covid-19 – ressaltou.