Maio Amarelo: BM fará simulação de veículos batidos

Barra Mansa – A Secretaria de Ordem Pública de Barra Mansa, através do Programa de Educação no Trânsito (PET) da Guarda Municipal, realizará neste mês ações em alusão à campanha Maio Amarelo. Com o tema ‘Paz no trânsito começa por você’, a programação vai contar, no dia 15, com uma simulação de veículos batidos, além de distribuição de panfletos e orientações para os transeuntes. A ação vai ocorrer na Avenida Joaquim Leite, próximo à praça da Matriz.

Dando continuidade aos atos de conscientização do Maio Amarelo, no dia 22, haverá uma caminhada com concentração no Restaurante do Povo, seguindo pela Avenida Domingos Mariano até a Praça da Matriz. Estarão presentes a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, escolas municipais, representantes do Sest/Senat e atiradores do Tiros de Guerra.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de trânsito. O objetivo é colocar em pauta, para a sociedade, o tema trânsito, e estimular a participação da população, empresas, governos e entidades.

SERVIÇO:

Programação do Maio Amarelo em Barra Mansa:

– 15/05 (quarta-feira) – 9h: Ação de conscientização na Avenida Joaquim Leite, próximo à praça da Matriz;

– 22/05 (quarta-feira) – 9h: Caminhada no Centro (da frente do Restaurante do Povo até a Praça da Matriz).

Fotos: Felipe Viera