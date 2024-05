Resende arrecada doações para moradores atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Resende – A Prefeitura de Resende iniciou nesta segunda-feira (06), a arrecadação de donativos para ajudar os moradores afetados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. As doações podem ser feitas no pátio administrativo de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Os moradores interessados em ajudar as vítimas podem doar cobertores, água potável, ração animal e cestas básicas fechadas, conforme solicitação do próprio governo do RS. A Prefeitura de Resende realizará a entrega das doações.

Segundo o último boletim divulgado pelo governo do Rio Grande do Sul — às 12h desta segunda —, o estado tem 83 óbitos confirmados, 111 pessoas desaparecidas e 291 feridos.

Além disso, o Rio Grande do Sul tem mais de 20 mil pessoas em abrigos e 129.279 desalojados. Ao todo, são 364 municípios atingidos, com mais de 873 mil pessoas afetadas.

Segundo o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, a Prefeitura se comprometeu em arrecadar os materiais, que serão levados e entregues de maneira segura aos necessitados no Rio Grande do Sul.

“Precisamos prestar solidariedade aos moradores do Rio Grande do Sul. As chuvas constantes provocaram deslizamentos de terra, enchentes, cheias dos rios, desmoronamento de estradas, perdas irreparáveis, além de muitos prejuízos materiais e emocionais. Os números de necessitados são enormes e são milhares de pessoas necessitando da ajuda e compaixão do próximo, para que possam se restabelecer”, afirmou Diogo Balieiro.

Doações à Petrópolis

Em fevereiro de 2022, os moradores de Resende se uniram para ajudar as vítimas da enchente em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, quando foram confirmados mais de 230 mortos. Na ocasião, a Prefeitura encaminhou quatro caminhões com mais de 20 toneladas de materiais arrecadados.