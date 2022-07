Mais de 680 pessoas foram vacinadas neste sábado em Angra dos Reis

Matéria publicada em 31 de julho de 2022, 13:24 horas

Foram aplicadas 289 doses contra a Influenza e 396 contra a Covid-19

Angra dos Reis- A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu mais um dia de campanha de vacinação no município contra a Covid-19 e a gripe (Influenza). No sábado, dia 30, das 9h às 16h, a população teve acesso à vacinação nos CEMs – Centro, Japuíba, Jacuencanga e Parque Mambucaba –, ESF Frade Praias e na UBS Bracuí. No total, foram aplicadas 685 doses, sendo 289 contra a Influenza e 396 contra a Covid-19.

Pela primeira vez durante a campanha, a segunda dose de reforço contra a Covid-19, conhecida como quarta dose, foi oferecida para pessoas com 18 anos ou mais. Além deste público, foram vacinadas as pessoas com 12 anos ou mais com a 1ª, 2ª e 3ª doses, sendo a quarta dose ou 2ª de reforço sendo oferecida apenas àqueles de 18 anos ou mais. Também foi oferecida a vacinação pediátrica contra o coronavírus, para crianças de 3 a 11 anos – 1ª e 2ª doses –, e a vacinação contra a gripe – Influenza –, liberada para todos os públicos.

Para ser vacinado, o morador deve apresentar RG e CPF. As pessoas que forem receber 2ª, 3ª ou 4ª dose devem levar ainda o comprovante de recebimento da dose anterior.