Pinheiral sedia primeiro ‘Presente à Oxum’ da Região Sul Fluminense

Pinheiral – No próximo sábado (11), Pinheiral sedia a primeira edição do ‘Presente à Oxum’ da Região Sul Fluminense. Com o apoio da Prefeitura de Pinheiral e da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), o encontro será na Praça Teixeira Campos, das 09 às 18 horas. A ação educativa visa o diálogo entre as comunidades, a população regional e religiosa numa produção social cultural e conjunta na região, além de valorizar os saberes existentes conscientizando sobre a importância da diversidade e respeito aos costumes e práticas religiosas existentes.

A programação será composta por apresentações culturais e religiosas, organizadas pelo Centro Cultural e Religioso Yle Asé Obá Awúre, entidade proponente do evento, em colaboração com a Comissão Laburê. Esta comissão é constituída por diversos líderes de movimentos culturais, sociais e religiosos da região Sul Fluminense que aderiram à ideia.

Como ato principal e culminância, será realizado o “Cortejo do Presente à Oxum”, que desfilará como uma grande procissão, contornando a Praça Teixeira Campos, seguindo rumo à Rua do Contorno, bairro Centro, onde serão entregues os presentes à Oxum nas águas do Rio Paraíba do Sul.

Os participantes retornarão à praça, dando continuidade às apresentações culturais, e a homenagem aos Sacerdotes das Religiões de Matrizes Africanas, pela manutenção e preservação dos saberes coletivos dos Povos de Terreiro, finalizando o evento às 18 horas.

A secretária da pasta, Aline Gouvêa, destaca a importância de celebrar a diversidade e promover o respeito às tradições afro-brasileiras na região.

“Esta celebração pioneira é um marco significativo para a cidade e ressalta a relevância do diálogo intercultural e da valorização das manifestações religiosas locais. Acredito que será um momento de união e reflexão para a população, reforçando os laços de respeito e tolerância”, falou a secretária.

De acordo com o professor e Babalorixá, Ramon Medeiros, o evento possui o intuito de chamar a atenção da população para a valorização das tradições das Religiões de Matrizes Africanas e trazer visibilidade às mais diversas organizações de povos de terreiros, unidos para louvar o Orixá Oxum, que é a divindade das águas doces.

“Com o amor de Oxum, lavados pelas águas-de-cheiro, esperamos através deste evento, a superação das mais diversas formas de preconceitos, desmistificando-os, promovendo a ocupação justa e democrática dos Povos de Matrizes Africanas, aos espaços públicos e culturais que lhes são dignos, como cidadãos de direito e Fé. Esperamos traçar um paralelo entre a religiosidade e a importância do Rio Paraíba do Sul, que é o mais importante recurso hídrico da Região Sul-fluminense e do Estado do Rio de Janeiro”, disse o professor.