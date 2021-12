Prefeitura de Mangaratiba participa do Fórum de Integração da Costa Verde

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2021, 09:02 horas

Mangaratiba – Nesta sexta-feira (03) a Prefeitura de Mangaratiba, através das Secretarias de Fazenda, Obras e Meio Ambiente, marcou presença no Fórum de Integração da Costa Verde. O encontrou aconteceu no Vila Galé Eco Resort, em Angra dos Reis e reuniu representantes dos municípios de Angra, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty, Rio Claro e do Governo do Estado do Rio para debater e propor estratégias que visam o desenvolvimento econômico, social e integrado dos municípios representados.

Durante o Fórum foram realizados painéis com as temáticas: Indústria, Infraestrutura e Meio Ambiente. Cada município pôde apresentar seus planejamentos para os próximos anos dentro dos assuntos apresentados.

Representando o Prefeito Alan Bombeiro, o Secretário de Fazenda, Marcio Ferreira, falou sobre a importância da retomada da economia conjunta entre as cidades da Costa Verde, pensando também na segurança e responsabilidade ambiental.

“A Costa Verde é um corpo e Mangaratiba faz parte desse corpo. O Prefeito Alan Bombeiro trabalha fortemente para garantir a segurança na cidade, por isso temos o menor índice de criminalidade do estado do Rio de Janeiro. Ao combater a criminalidade em nosso município, reforçamos a possibilidade de que haja a instalação segura de negócios em toda a costa verde. Acreditamos ainda na importância de fazer um bom governo que possa entregar a população o que ela precisa que é emprego, segurança, educação e saúde. O desenvolvimento econômico de Mangaratiba e das demais cidades da Costa Verde deve e precisa ser pensado respeitando o meio ambiente”, reforçou o Secretário.

O fórum contou também com a presença dos representantes de Mangaratiba, o Secretário de Obras, Marcio Gomes e a Subsecretária de Meio Ambiente, Fernanda Porto. Entre as autoridades presentes estiveram a Deputada Estadual, Célia Jordão, os Prefeitos dos municípios de Angra dos Reis, Itaguaí e Rio Claro, representantes de Paraty e do Presidente do Coalizão Rio, Luis Claudio Souza Leão.

Texto: Nivea Marques *

Foto: Jonathan Abade *