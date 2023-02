Resende se prepara para jogo decisivo diante do Flamengo - Diário do Vale

Matéria publicada em 16 de fevereiro de 2023, 11:03 horas

Partida, adiada da 7ª rodada do Estadual, será neste sábado, dia 18, às 16h, no Raulino de Oliveira

A cinco pontos do G8 e a dois da zona de rebaixamento, o Resende vê a partida diante do Flamengo como decisiva para as pretensões alvinegras no Estadual. O confronto, adiado da 7ª rodada do Campeonato Carioca, está marcado para este sábado, dia 18, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira.

Para se preparar para o jogo, o Gigante do Vale está tendo uma semana cheia de treinamento, que teve início na segunda-feira, dia 13, e irá até a manhã de sexta-feira, dia 17.

– É mais uma decisão para o nosso time na competição. Sabemos que será contra um dos favoritos ao título e, independentemente de quais jogadores forem entrar em campo pelo lado adversário, será uma partida muito complicada. Porém, precisamos e vamos buscar esta vitória que nos aproxima do G8 e, principalmente, nos afasta da zona de rebaixamento – projetou o meia-atacante Stefano, que ainda falou sobre as atuações alvinegras no Estadual.

– A nossa equipe vem jogando bem, inclusive, em muitos momentos da partida, como foi diante do Madureira, sufocando e com o controle total do jogo, porém, estamos pecando nos últimos detalhes e isso está nos tirando a vitória. Estamos fazendo uma semana forte de treinamento e vamos chegar muito focados para não repetirmos os erros e conquistarmos estes importantes três pontos – afirmou.