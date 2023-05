‘Sabadão de Compras’ atrai centenas de pessoas ao Vila Nova, em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de maio de 2023, 12:30 horas

Barra Mansa – A prefeitura realizou neste sábado (6) mais uma edição do ‘Sabadão de Compras’, dessa vez dedicada ao Dia das Mães. O evento aconteceu no bairro Vila Nova, com diversas atrações, serviços e lojas abertas até as 16h. “O ‘Sabadão de Compras’ é importante pois movimenta a economia do bairro, traz alegria e diversão, além de ser uma oportunidade de promover encontros em um ambiente saudável para a família. Estou muito feliz em ver que as pessoas abraçaram essa iniciativa”, disse o prefeito Rodrigo Drable.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação, o evento busca fomentar a economia dos centros comerciais da cidade, levando atrações como feira de artesanato, food trucks, shows, brinquedos para as crianças e serviços das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos, de Meio Ambiente e de Esportes, que realizaram atendimentos para atualizar dados de pessoas que recebem benefícios do Governo Federal, como Bolsa Família e Tarifa Social de Energia Elétrica, doação de mudas e atividades físicas.

“É muito bom ver a rua lotada, as pessoas realizando suas compras com tranquilidade e se divertindo. Levar o ‘Sabadão de Compras’ para os bairros, como estamos fazendo hoje aqui na Vila Nova, promove a descentralização e o fortalecimento da economia como um todo”, destacou Bruno Paciello, secretário de Desenvolvimento Econômico.

Também estiveram representadas a Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).