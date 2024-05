Serfiotis tenta reeleição em Porto Real

O prefeito Alexandre Serfiotis, de Porto Real, é oficialmente pré-candidato à prefeitura pelo MDB. O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (8), no Restaurante Chateau Real. Em seu discurso a apoiadores, Serfiotis lembrou o pai, Jorge Serfiotis, falecido em 2017.

***

Serfiotis pai, um dos líderes da emancipação de Porto Real, marcou a história do município como prefeito em dois mandatos, de 2005 a 2012. Em 2016, foi reeleito para seu terceiro mandato.

***

“Sua liderança e legado nos inspiram a trabalhar pelo bem-estar de todos os porto-realenses”, disse Alexandre. O evento contou com a presença de caciques do partido, como o deputado estadual Rosenverg Reis e o secretário de Estado de Transportes e presidente estadual do MDB, Washington Reis. Também estiveram presentes representantes e pré-candidatos de outros partidos.

***

CPI dos Transportes

Moradores do bairro Três Poços, em Volta Redonda, que há tempos reclamam do transporte público, decidiram cobrar dos vereadores a assinatura da CPI do Transporte Público. Criaram um grupo de WhatsApp e estão se mobilizando para pressionar o legislativo. Em ano de eleição, é bom que os políticos de alfinete coloquem as barbas de molho.

Aliás

Exemplo mais recente foi o do vereador Paulo Conrado, que anunciou aos quatro ventos – de novo – sua luta contra a ‘ideologia de gênero’. Agradou o eleitorado de sua bolha e irritou eleitores que não aguentam mais ouvir falar do assunto. Se a decisão foi acertada ou não, as urnas vão dizer.

Azarão

Correndo por fora na disputa pela prefeitura de Volta Redonda, o professor Alexandre Habibe, pré-candidato pelo PT, está apostando na presença em podcasts para apresentar suas propostas. Contudo, em termos de presença digital, o professor deixa a desejar.

Showman

Já o empresário Mauro Campos, pré-candidato pelo Novo em Volta Redonda, está deitando e rolando nas plataformas digitais. Descontraído e muito à vontade diante das câmeras, ele tem circulado pela cidade “dando voz ao povo”. Polêmico? Sem dúvida. Inteligente? Também.

Bordão

Entre alguns adolescentes, a quem o algoritmo entrega seu conteúdo, Maurinho virou o ‘tio’ do bordão “Acorda, Volta Redonda!”. Se trabalhar direitinho, tem tudo pra viralizar.

Parceria

O deputado estadual Munir Neto recebeu em seu gabinete na Alerj, nesta quinta-feira (9), o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable. Na pauta, as obras em curso no município. Munir aproveitou para reformar que o projeto ‘RJ Para Todos’, chega a Barra Mansa no dia 21 de junho, na Praça da Matriz. Serão ofertados gratuitamente à população serviços públicos do estado e da prefeitura.

Autismo I

O Programa de Acolhimento e Capacitação para pais ou responsáveis de pessoas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) poderá ser criado no Rio. A autorização consta na Lei 10.366/24, de autoria do deputado Guilherme Delaroli (PL), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo desta quinta-feira (9).

Autismo II

A medida tem como objetivo proporcionar apoio psicológico pós-diagnóstico à família das pessoas no TEA e promover a capacitação de todos, especialmente gestores, respeitados os limites e as potencialidades de cada um dos pais ou responsáveis.

A capacitação será sobre os aspectos desta condição, como rigidez cognitiva, literalidade, comunicação efetiva, estratégias para situações difíceis e delicadas, acomodações sensoriais, atenção, previsibilidade e ambiente incluso. A capacitação tem o objetivo de garantir autonomia à pessoa com TEA.

Autismo III

O programa também tem o objetivo de combater a discriminação contra pessoas com TEA e outras deficiências, respeitar a dignidade e autonomia e liberdade de escolha desses indivíduos, reconhecer e aceitar a diversidade humana e garantir a igualdade de oportunidades, acessibilidade e equidade entre homens e mulheres com TEA.

O programa será composto por uma equipe multidisciplinar, com profissionais especializados no TEA, como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, neurologistas e assistentes sociais, que garantirão o adequado acolhimento e capacitação dos familiares. A norma também autoriza o Estado do Rio de Janeiro a firmar convênios com instituições universitárias para viabilizar o atendimento.

Comida di Buteco

O concurso Comida di Buteco vai se tornar Patrimônio Cultural, Gastronômico e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. É o que define o Projeto de Lei 1.735/23, da deputada Verônica Lima (PT), que a Alerj aprovou, em segunda discussão, nesta quarta-feira (8). A medida segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

“O Comida di Buteco merece o título em função de ser uma atividade cultural e histórica. A gastronomia é parte importante da nossa história, é patrimônio do povo. Além disso, ele está movimentando muito a economia em todos os lugares onde têm bares do concurso. É fila na porta, geração de emprego e até os estabelecimentos vizinhos estão se beneficiando”, justificou a parlamentar, que preside a Comissão de Cultura da Alerj.

Histórico

O concurso do melhor petisco ou prato servido em botecos e bares foi criado em Minas Gerais, nos anos 2000, e se expandiu para dezenas de circuitos pelo Brasil. A competição chegou ao Rio de Janeiro em 2008. A edição de 2024 terminou no último domingo (5), com 143 estabelecimentos concorrendo em três categorias regionais: capital, Baixada Fluminense e Niterói.

Bem que podia…

… ter uma edição no Sul Fluminense, não acham?