A experiência de levar meu bebê para a escola

Sul Fluminense – Laiz Miranda, mãe de dois meninos, Theo e Vicente, compartilha sua jornada na tentativa de equilibrar maternidade, trabalho e autocuidado. Em um relato sincero, ela revela as armadilhas que enfrentou ao decidir adiar a entrada do caçula na escola, mergulhando em um turbilhão de cobranças internas e externas. Este é um alerta sobre a importância de cuidar de si mesma enquanto se cuida dos filhos.

Apesar de a maternidade ser uma jornada repleta de amor e felicidade, Laiz Miranda compartilha como essa experiência pode ser também um campo minado de pressões e dilemas. Como mãe de dois meninos, ela se deparou com a difícil decisão de adiar a entrada do caçula na escola, em meio a um turbilhão de expectativas sociais e autoimpostas.

O relato de Laiz nos conduz por sua trajetória, desde os primeiros desafios quando precisou levar Theo, seu primogênito, para a creche aos seis meses de idade, até a chegada de Vicente, que trouxe consigo um novo conjunto de desafios e a ilusão de que ela precisava dar conta de tudo sozinha. A autora destaca como a maternidade pode envolver uma armadilha silenciosa: a ideia de que as mães devem ser como super-heroínas, capazes de lidar com todas as demandas sem fraquejar.

Essa pressão invisível, muitas vezes autoimposta, levou Laiz a acreditar que ela era suficiente para o cuidado do bebê, postergando sua entrada na escola. No entanto, ao se ver exausta, irritada e sem paciência, ela percebeu que estava sacrificando seu próprio bem-estar em nome de uma ideia distorcida de maternidade.

Ao confrontar essa armadilha, Laiz tomou uma decisão importante: colocar Vicente na escola. Apesar das dúvidas e da culpa que a assombravam, ela deu esse passo em direção ao autocuidado, reconhecendo que uma mãe saudável é fundamental para criar crianças saudáveis.

O relato da mãe moderna

O relato emocionante de Laiz não só destaca os desafios enfrentados pelas mães modernas, mas também serve como um alerta para a importância do autocuidado. Ela encoraja outras mães a prestarem atenção às armadilhas da maternidade e a priorizarem seu próprio bem-estar, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas sociais e lidar com a culpa.

Neste mundo frenético, onde as mães muitas vezes se veem sobrecarregadas com as demandas da maternidade, o relato de Laiz Miranda nos lembra da importância de cuidarmos de nós mesmas, para que possamos cuidar melhor dos nossos filhos.

Laiz Miranda é engenheira de formação, mãe do Theo e do Vicente e a pessoa por trás do @passeioskidsvr que nasceu pra ser um perfil sobre passeios e virou um lugar pra falar de maternidade, desabafos e tudo que engloba a vida da mãe.