Suspeito de agredir mulher é preso no Jardim Mariana

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 18:07 horas

Volta Redonda – Um homem, de 29 anos, foi preso no domingo, dia 18, suspeito de agredir a companheira, de 33 anos, no Jardim Mariana, residencial localizado na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

Os policiais foram até o local verificar denúncia de briga doméstica repassada ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). De acordo com os PMs, o suspeito tentou evitar que eles tivessem contato com a vítima, alegando que ele e a companheira tiveram uma briga, mas que “estava tudo resolvido”. Desconfiados, os PMs fizeram questão de falar com a mulher e perceberam que ela dava sinais de estar se sentido coagida a ficar em silêncio.

Ela acabou contando que havia sido agredida no último dia 15, quando esteve na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), onde registrou uma ocorrência e pediu medida protetiva, que ainda não havia sido concedida. A mulher disse também que outras agressões teriam acontecido nos dias seguintes.

Os policiais conduziram o casal à Deam, onde o homem foi preso em flagrante por lesão corporal e injúria, com base na Lei Maria da Penha. A mulher passou por exame de corpo de delito, que atestou as agressões.