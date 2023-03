Suspeito de tráfico de drogas é preso em Paraty - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de março de 2023, 16:15 horas

Paraty – Um homem, de 27 anos, foi preso por tráfico de drogas na noite desta terça-feira (28), na Rua do Bananal, em Paraty. Ação foi realizada por policiais da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) com informações passadas pelo Disque Denúncia. Com ele foram apreendidos seis porções de maconha e 36 pinos de cocaína.

Segundo os agentes, ao receberem informações sobre o ponto de tráfico de drogas no bairro Ponte Branca, próximo ao um campo de futebol, os policiais foram até o local, onde conseguiram localizar e abordar o suspeito, que estava com mais duas pessoas. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou se livrar de uma sacola plástica dentro de um veículo abandonado.

Após realizarem buscas no local, a sacola plástica foi encontrada contendo o material apreendido. O suspeito e as outras duas pessoas que estavam com ele no momento da abordagem foram conduzidos a 167ªDP, onde foi verificado que o homem possuía passagem por tráfico no Estado de São Paulo. Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas e permaneceu preso. Os outros dois foram ouvidos e liberados.