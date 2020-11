Terceira etapa da vacinação antirrábica em Itatiaia começa a ser aplicada dia 21

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 12:46 horas

Itatiaia- O trabalho de vacinação antirrábica segue acontecendo em Itatiaia, e a campanha já chega ao seu terceiro estágio com cerca de 5.400 animais vacinados.

A expectativa da Secretaria de Saúde é imunizar 8 mil até o final da campanha. No sábado, dia 21, a equipe da Vigilância Ambiental imunizará cães e gatos nos postos fixos em Penedo.

Os locais onde as vacinações serão realizadas são: Escola Municipal Ottorino Zanon (Jardim Martinelli) Unidade de Saúde do Centro Comercial (Centro Comercial), Associação de Moradores África I (África I), Escola Municipal Fernando Otávio Xavier (Praça Finlândia) e Escola Municipal Sebastião Bernardo (Fazendinha). O atendimento será realizado das 9h às 16h.

A Vigilância Ambiental reforça que para receber a dose da vacina, o animal não poderá estar doente e nem as fêmeas no período de gestação. Serão vacinados também os animais a partir de quatro meses de idade, mesmo os que já foram imunizados em anos anteriores.

A Campanha teve início em agosto e até o momento já percorreu por meio de postos fixo os seguintes bairros: Vila Odete, Vila Maia, Vila Magnólia, Vila Paraíso, Jardim Paineiras, Campo Alegre, Jardim Itatiaia, Vila Pinheiro, Vila Flórida e Nova Conquista.

Já a imunização através de postos volantes (visitação em residência) foram realizadas nos bairros Country Club, Jardim Lugano, Benfica, Nova Conquista, Jardim Manchete, Vale dos Reis, Bela Vista (Penedo), Jambeiro I (Penedo), Jambeiro II (Penedo), África II, Vale do Ermitão (Penedo) e Vale das Cruzes e Pavão (Maringá).

De acordo com o cronograma a vacinação terá quatro etapas, que acontecerão até dezembro. Caso o animal seja de outro bairro no qual a campanha já tenha passado, o indicado é que o proprietário leve o seu cão ou gato ao Setor Vigilância Ambiental. O endereço é Avenida dos Expedicionários, 425, Centro, no horário das 14h às 19h. Para mais informações, entre em contato com Vigilância Ambiental no número (24) 3352-424