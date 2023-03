UGB-FERP tem aula magna com diretor da Jaguar Land Rover - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de março de 2023, 07:16 horas

O diretor de operações da Jaguar Land Rover, Oscar Tavares Neto (centro), junto com professores e coordenadores Foto: Divulgação

Volta Redonda – O Instituto de Tecnologia e Engenharia do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB-FERP) promoveu na noite desta quinta-feira (09), uma aula magna com o diretor de operações da Jaguar Land Rover – Manufatura Brasil, Oscar Tavares Neto. Na palestra, que teve como tema “Mercado, Engenharia, Tecnologia no Sul Fluminense: Oportunidades e Perspectivas”, Tavares Neto trouxe à tona importantes discussões sobre as possibilidades de crescimento e desenvolvimento econômico na região Sul Fluminense.

Tavares Neto, um renomado engenheiro e entusiasta dos avanços na indústria automobilísticas do Brasil, apresentou um panorama geral do mercado regional e destacou as principais oportunidades que surgem no setor de engenharia e tecnologia. Ele ressaltou a importância de se investir em tecnologias emergentes, como a inteligência artificial e a internet das coisas, para se manter competitivo no mercado atual.

Além disso, o palestrante discutiu a importância da formação de parcerias estratégicas entre empresas e instituições de ensino e pesquisa na região. O engenheiro enfatizou que a colaboração entre setores público e privado é fundamental para estimular o desenvolvimento tecnológico e promover a inovação.

Tavares Neto também destacou que a região Sul Fluminense apresenta um grande potencial para a geração de empregos e renda, especialmente nos setores de energia renovável, mobilidade inteligente e infraestrutura. Ele ressaltou a importância de se incentivar o empreendedorismo e a criação de novas empresas na região, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social.

Para o diretor do Instituto de Tecnologia e Engenharia, Gustavo de Paiva Silva, a realização deste evento é crucial para aprimorar as parcerias entre as empresas locais e o UGB-FERP, visando potencializar o aproveitamento mútuo. “É essencial que as empresas se aproximem da universidade e conheçam de perto os nossos alunos”, afirmou Gustavo.

Ao final da palestra, o público presente teve a oportunidade de fazer perguntas e discutir ideias com o palestrante. Ficou evidente que a palestra de Tavares Neto trouxe uma visão inspiradora e otimista para o futuro da região, mostrando que há inúmeras possibilidades de crescimento e desenvolvimento nas áreas de engenharia e tecnologia.

— Se você é um futuro engenheiro, é crucial estabelecer conexões com gestores da indústria, já que isso possibilita um amadurecimento profissional rápido e eficaz — ressaltou o coordenador do curso de Engenharia de Produção, Anderson Ribeiro.

Para a coordenadora do curso de Sistemas de Informação, Lívia Vidal, foi, sem dúvida, uma palestra muito enriquecedora para os alunos. “Dava para ver nos olhos deles e nas perguntas feitas como foi motivador estar em contato com conhecimentos vindos da indústria”, salientou.

De acordo com o coordenador da Engenharia Civil, Eder José Siqueira, “a palestra ajuda os alunos a entender que ser um profissional de excelência requer não apenas habilidade, mas também uma compreensão clara do campo de atuação”.