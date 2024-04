Vander Temponi é condenado pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa

Volta Redonda – O vereador de Volta Redonda, Vander Temponi, foi condenado a 25 anos de prisão em regime fechado. A decisão foi proferida pelo juiz da 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa do Tribunal de Justiça do Rio, Alexandre Abrahão Dias Teixeira, nesta segunda-feira (29). Além da prisão em regime fechado, o vereador também terá que devolver R$ 105 mil aos cofres públicos.

Outros dois assessores também foram condenados à prisão e a devolução de recursos aos cofres do município. O caso é sobre um suposto pagamento de ‘rachadinha’ durante seu mandato como vereador. Uma terceira assessora foi absolvida no caso. Temponi poderá recorrer em liberdade, mas deve perder o mandato assim que o presidente da Câmara Municipal for notificado. Quem deve assumir a vaga é o suplente Sebastião Leite.

Segundo apurado pela reportagem, as investigações tiveram início quando Vander Temponi teve um celular apreendido durante a apuração de um suposto caso de pagamento de propina na merenda escolar na gestão passada. “O Ministério Público mirou uma coisa e acabou acertando outra”, disse uma fonte. Temponi poderá responder em liberdade.

Vander e os outros dois assessores também foram condenados ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1 milhão. Segundo o juiz, ‘para evitar ou, ao menos, tentar evitar que práticas ilícitas como essa não se repitam’, diz a sentença.

O DIÁRIO DO VALE entrou em contato com o vereador e até o momento desta publicação ele não havia retornado as mensagens. O jornal está com espaço aberto para o vereador se manifestar sobre a decisão.