Vila Santa Cecília passa por sanitização neste sábado

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 13:49 horas

Volta Redonda – Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizaram sanitização no bairro Vila Santa Cecília, na manhã deste sábado (15), em Volta Redonda. O serviço foi executado no centro comercial, no Mercado Popular e no Hospital do Idoso.

A ação, que já foi realizada mais de 600 vezes em toda a cidade, é recorrente nas unidades de saúde e também passa por vias, espaços públicos e nos principais pontos comerciais, priorizando locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias.

O serviço envolve a lavagem dos locais com uso de água clorificada e, em seguida, a aplicação do produto bactericida que, usado regularmente, tem a capacidade de afastar o vírus. Hospitais, Centros de Triagem de Covid-19 e agências bancárias recebem o serviço uma vez por semana, enquanto os centros comerciais são sanitizados quinzenalmente.

O secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos, destacou que a sanitização é mais uma ação da para combater a Covid-19 em Volta Redonda.

– Nosso objetivo é de diminuir a circulação do novo coronavírus na cidade. A prefeitura está fazendo a sua parte, e as nossas ações estão dando bons resultados. Usem os equipamentos de segurança, mantenham o distanciamento e só saiam de casa se realmente for necessário – concluiu.